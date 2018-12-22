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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
22.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sürpriz torba

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
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Sürpriz torba

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın önceki akşamki açıklamalarının ardından, dün meclise sürpriz bir torba yasa teklifi geldi. Teklifle trafik cezalarına 2019 yılında zam yapılmazken, Boğaziçi’ndeki kaçak yapılara da imar affı imkanı getiriliyor.

TBMM’ye bütçe görüşmeleri sonrası sürpriz bir torba yasa teklifi geldi. Teklifle, trafik cezalarına 2019 yılında zam yapılmazken, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörüm bölgesindeki kaçak yapılara da imar affı imkanı getirildi.

KÖPRÜ CEZALARI DA VAR

Akşam saatlerinde Meclise sunulan yasa teklifinde yer alan bir diğer düzenlemeye göre, 15 Temmuz ve FSM Köprüsü’nden geçişleri sonrası, araç sınıfları nedeniyle ceza yazılan araç sahiplerine de af gelecek. 2 Kasım 2016’dan itibaren maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu nedenle verilen cezalardan vazgeçilecek. Bu kapsamda ödenen cezalar ise, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulursa, ceza miktarı ret veya iade edilecek. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da önceki gün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak, “Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclis’ten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart sonuna kadar müracaatları halinde ödedikleri para geri ödenecek” demişti.

YSK’DA GÖREV UZATMA

Meclis’te gelecek hafta ele alınması ve yıl başından önce yasalaştırılması hedeflenen teklifle, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, Emlak Vergisi ve Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında alınması öngörülen vergi, harç ve katılım payları da 2023 yılına kadar erteleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’yla ilgili de bir madde teklifte yer aldı. Buna göre, YSK üyelerinden 2019 yılında görevi sona erecek olanların yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona erecek olanları yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılacak. Vergi ve SGK borç yapılandırmasına başvuran ancak ilk iki taksidi ödemeyenlere bir şans daha verilmesi maddesi de torba teklifte yer aldı. Ancak daha önce 2019 Ocak sonuna kadar taksitlerin ödenmesi öngörülürken, teklifle bu süre Şubat sonuna kadar uzatılıyor.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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