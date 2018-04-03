Sürpriz teklif! Haftada 1 gün kapatılsın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
03.04.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 71 bin market çalışanının aileleri ile vakit geçirebilmesi, dinlenmesi, sosyalleşmesi ve verimliliğinin artması için marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ettiklerini belirtti.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, perakende sektöründeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerel zincirlerin toplam cirosunun 33 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti.

71 BİN ÇALIŞAN VAR
Federasyon üyeleri olarak 2017'de 67 bin kişiyi, bugün ise 71 bin 396 kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Altunbilek, şunları söyledi:

“Toplam market grupları içerisinde istihdamdaki payımız yüzde 40 oldu. 2018 yılı itibarıyla toplam mağaza sayımız 4 bin. Bu sene hedefimiz yüzde 15 büyümek. Yerel Zincirler Buluşuyor konferansımızın 10.’sunu 11-12 Nisan’da gerçekleştireceğiz. Bu konferans aslında sektörün bir düğünü. Sektörü bir araya getiriyor. Personel olmadan perakendeciliği iyiye götürmek işin en zor yanı. Eğer doğru personel yoksa, işinde mutsuz çalışıyorsa başarı gelmiyor. Perakende ve müşteri çok hızlı değişiyor. E-satış, e-ticaret hayatımıza çok hızlı girdi. Şu anda pazarda yüzde 3-5’ler konuşuluyor. E-ticaret hızlı büyüyen gelişen bir yapıya gidiyor. Bizim de marketçiler olarak e-ticarete yatırım yapmamız gerekiyor.”

HAFTADA BİR GÜN KAPATALIM
Marketlerin haftada bir gün kapanmasını talep ettiklerini ifade eden Altunbilek, “Yapılacak düzenleme ile bizler ertesi güne daha iyi hazırlanabileceğiz. Biz mesaimizi bitirip marketlerimizi kapatınca, küçük esnafta belirlenecek saate kadar satışına devam edebilecek. Rekabette küçük işletmelere avantaj sağlayacak bu talebimiz aynı zamanda çalışanlarımıza yarayacak. Çalışanlarımız aileleri ile vakit geçirebilecek, dinlenebilecek, sosyalleşecek, verimlilikleri artacak.” diye konuştu.

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