Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi patron yaptı
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve uluslararası yardım kuruluşu Care International, Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa’da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi desteğiyle işveren yaptı. Altı aydır uygulanan pilot proje kapsamında 589’u Suriyeli, 199’u Türk olmak üzere 788 kadına 500 ile bin 500 lira mikro kredi verildi ve bu kadınların evlerinde iş kurmaları sağlandı. Program kapsamında bugüne kadar 860 bin liralık mikro kredi sağlandı.
GRAMEEN MODELİ
Geçen günlerde mültecilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde incelemelerde bulunan CARE International Başkanı Michell Nunn, Hürriyet’e, Türkiye’nin Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını üstlendiğini söyledi. Nunn, TİSVA ile yaptıkları işbirliği neticesinde Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları 2006 Nobel Barış Ödülü alan Grameen modeli ile desteklediklerini söyledi.
KUAFÖR, BAKKAL
Mikro kredi kullanan kadınların hayatlarındaki ekonomik ve sosyal değişimin umut verici olduğunu dile getiren Nunn, “Proje sayesinde kadınlar gelir getirici bir faaliyette bulunarak ekonomik yönden bağımsız bir duruma geliyor. Suriyeli kadınlar aldıkları küçük kredilerle kendi işlerini kurmaya çalışıyor. Reçel yapıp satanlar, kendi güzellik ürünlerini pazarlayanlar, evin bir odasını kuaför dükkanına çevirenler, terzilik yapanlar, yöresel ev yemekleri satanlar var. Bu proje, hem Suriyeli ve Türk kadınlar arasında dayanışmayı sağlayacak hem de onların öz güvenlerini artırarak ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek. Şanlıurfa’da mikro kredi kullanan kadınları ziyaret ettim. Mikro kredi kullanan kadınların çok mutlu olduğunu gördüm” dedi. Proje kapsamında Suriyeli ve Türk kadınların her hafta bir araya gelerek buluştuklarını belirten Nunn, “Bu proje aynı zamanda ev sahibi toplumda Türk kadınları ile Suriyeli sığınmacı kadınları bir araya getirmek suretiyle sosyal uyumun sağlanmasında etkin bir rol oynuyor” görüşünü dile getirdi.
YENİ DURAK İSTANBUL
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, eylül sonuna kadar yüzde 60’ı Suriyeli olmak üzere 900 ihtiyaç sahibi kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Akgül, “CARE ile yaptığımız değerlendirmeler oldukça olumlu. İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmelerde Mardin, İstanbul ve Adana gibi illerde de çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirttiler. Eğer başlattığımız pilot proje başarılı olursa hükümetin yapacağı değerlendirmelerden sonra projeyi söz konusu illerde de sürdürebiliriz” ifadesini kullandı.
Proje kapsamında, haftalık olarak yapılan mikro kredi geri dönüş oranının yüzde 100 olduğu, projenin önümüzdeki sene de devam etmesinin planladığı belirtildi.
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