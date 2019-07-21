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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
21.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi patron yaptı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi patron yaptı

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve uluslararası yardım kuruluşu Care International, Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa’da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi desteğiyle işveren yaptı. Altı aydır uygulanan pilot proje kapsamında 589’u Suriyeli, 199’u Türk olmak üzere 788 kadına 500 ile bin 500 lira mikro kredi verildi ve bu kadınların evlerinde iş kurmaları sağlandı. Program kapsamında bugüne kadar 860 bin liralık mikro kredi sağlandı.

GRAMEEN MODELİ

Geçen günlerde mültecilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde incelemelerde bulunan CARE International Başkanı Michell Nunn, Hürriyet’e, Türkiye’nin Suriye krizinde küresel topluluk adına sorumluluğun önemli kısmını üstlendiğini söyledi. Nunn, TİSVA ile yaptıkları işbirliği neticesinde Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da yaşayan ve iş fikri olan Suriyeli ve Türk kadınları 2006 Nobel Barış Ödülü alan Grameen modeli ile desteklediklerini söyledi.

Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi patron yaptı

KUAFÖR, BAKKAL

Mikro kredi kullanan kadınların hayatlarındaki ekonomik ve sosyal değişimin umut verici olduğunu dile getiren Nunn, “Proje sayesinde kadınlar gelir getirici bir faaliyette bulunarak ekonomik yönden bağımsız bir duruma geliyor. Suriyeli kadınlar aldıkları küçük kredilerle kendi işlerini kurmaya çalışıyor. Reçel yapıp satanlar, kendi güzellik ürünlerini pazarlayanlar, evin bir odasını kuaför dükkanına çevirenler, terzilik yapanlar, yöresel ev yemekleri satanlar var. Bu proje, hem Suriyeli ve Türk kadınlar arasında dayanışmayı sağlayacak hem de onların öz güvenlerini artırarak ekonomik karar verme yeteneklerini geliştirecek. Şanlıurfa’da mikro kredi kullanan kadınları ziyaret ettim. Mikro kredi kullanan kadınların çok mutlu olduğunu gördüm” dedi. Proje kapsamında Suriyeli ve Türk kadınların her hafta bir araya gelerek buluştuklarını belirten Nunn, “Bu proje aynı zamanda ev sahibi toplumda Türk kadınları ile Suriyeli sığınmacı kadınları bir araya getirmek suretiyle sosyal uyumun sağlanmasında etkin bir rol oynuyor” görüşünü dile getirdi.

Suriyeli ve Türk kadınları mikro kredi patron yaptı

YENİ DURAK İSTANBUL

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, eylül sonuna kadar yüzde 60’ı Suriyeli olmak üzere 900 ihtiyaç sahibi kadına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Akgül, “CARE ile yaptığımız değerlendirmeler oldukça olumlu. İçişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmelerde Mardin, İstanbul ve Adana gibi illerde de çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirttiler. Eğer başlattığımız pilot proje başarılı olursa hükümetin yapacağı değerlendirmelerden sonra projeyi söz konusu illerde de sürdürebiliriz” ifadesini kullandı.
Proje kapsamında, haftalık olarak yapılan mikro kredi geri dönüş oranının yüzde 100 olduğu, projenin önümüzdeki sene de devam etmesinin planladığı belirtildi.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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