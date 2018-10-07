Suriyeli iş adamlarından Türkiye'ye yatırım

İç savaş nedeniyle yakınlarını, evlerini ve işlerini bırakıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, burada yaptıkları yatırımlarla hem kazanç sağlıyor hem de kendi vatandaşları ve Türkler için istihdam oluşturuyor.



Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yaklaşık 8 yıldır çeşitli kentlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Suriyelilerin bir kısmı devletin sunduğu imkanlar ve yardımlarla barınma merkezlerinde yaşamını sürdürürken, bir kısmı da şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatı içerisinde kendilerine yer buluyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı çok sayıda Suriyeli, tekstilden lojistiğe, ayakkabıdan plastiğe kadar hizmet ve üretim dallarında açtıkları fabrika ve tesislerle adlarından söz ettiriyor.

Suriyeliler, vatandaşlarının yoğun olarak bulunduğu İstanbul, Gaziantep, Mersin, Bursa ve Şanlıurfa'da yatırım yapmayı tercih ediyor.

ŞANLIURFA'DA 20 FABRİKA KURULACAK

Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği (SİAD) çatısı altında bir araya gelen misafir yatırımcılar, zaman zaman da çeşitli kentlerde bir araya gelerek istişare toplantıları düzenliyor.

SİAD ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında yaklaşık 2 ay önce imzalanan arsa tahsis protokolünün ardından, bölgede fabrika kurulumu için başlayan çalışmalar devam ediyor.

SİAD Genel Başkanı Halid Babili, AA muhabirine, Türkiye'de birçok sektörde yatırımlarda bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin ekonomik olarak dünyanın en güçlü devletleri arasına girmesini istediklerini, bunun için de daha çok çalıştıklarını anlatan Babili, dernek olarak iki yılda 4 şube açtıklarını belirtti.

Babili, Şanlıurfa'da 150 dönüm arazi üzerine kuracakları 20 fabrika için de çalışma yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu tesislerle Türkiye ve Şanlıurfa ekonomisine katkı sağlayacağız. Yatırımlarımız yaklaşık 80 milyon lira tutarında olacak. Ortalama her bir fabrika için 4 milyon lira bütçe ayrıldı. İnşallah bu yatırımlarla bin 500 kişiye iş ve istihdam sağlayacağız. Suriyeliler dolayısıyla Türkiye üzerinde oluşan ağır yükü hafifletmek adına çeşitli girişim ve yatırım hamlelerinde bulunuyoruz. Yatırımlarımızla Türkiye'nin yükünü, Suriyeli kardeşlerimize iş imkanı sağlayarak hafifletmeye çalışıyoruz. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 300 şirketimiz ile çeşitli yatırımlarımız bulunmaktadır. Türklerin de aralarında olduğu yaklaşık 15 bin kişiyi istihdam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde yeni fabrikalar açmak için de proje çalışmalarımız bulunuyor."

Suriyeli yatırımcı Enes Tahan da yaklaşık 4 yıl önce Halep'ten geldiğini söyledi. Gaziantep'te tekstil alanında faaliyet gösterdiğini belirten Tahan, şunları anlattı:

"Suriyeli iş adamları, özellikle Gaziantep'te ciddi yatırımlar yapıyor. Hedefimizde işsiz olan Suriyeli ve Türklere istihdam oluşturmak var. Çoğunluğu işsiz olan soydaşlarımın evlerine bir tas çorba götürebilmesi için çalışıyorum. Şu an Türkiye'nin yetkili kurumları birçok teşvikte bulunuyor. Bu da bizim yatırım açısından işlerimizi kolaylaştırıyor."

İş adamı Ahmet Halidi ise Humus'tan 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirtti. Akrabalarının da desteğiyle Türkiye'de yatırım imkanı bulduğu için mutlu olduğunu anlatan Halidi, "Gaziantep'te yumurta üretimi ve tavukçuluk faaliyetinde bulunan bir fabrikamız var. Şu an şirketimizde 9 Türk ve 20 Suriyeli çalışanımız var. Şanlıurfa'da da kısa süre içerisinde benzer bir fabrika açmayı düşünüyorum." diye konuştu.