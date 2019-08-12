Suriye'de taşınmazı kalan Türkler için çözüm umudu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSuriye'de taşınmazı kalan Türkler için çözüm umudu
GeriEkonomi Suriye'de taşınmazı kalan Türkler için çözüm umudu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hilal ÖZTÜRK/ İSTANBUL,(DHA)
12.08.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Suriye'de taşınmazı kalan Türkler için çözüm umudu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriye'de taşınmazı kalan Türkler için çözüm umudu

SURİYE’de 53 yıl önce devlet tarafından mülklerine el konulan Türk vatandaşlarının mallarına karşılık Türkiye’de verildiği ifade edilen arazi ve iş yerleri için başlatılan hukuk mücadelesinde çözüme yaklaşıldığı belirtildi. Suriye'de Emlakı Kalanlar Derneği Genel Başkanı Celal Erbayır, "Cumhurbaşkanlığının talimatıyla bakanlık çalışma başlattı. İlk aşamada 1200 ailenin hak kaybının giderilmesi bekleniyor. Mülklere karşılık, hazine arazilerinin 10 yıllığına kiralanması formülü üzerinde çalışılıyor" dedi.

Suriye'de, 1966 yılında devlet tarafından Türk vatandaşlarının taşınmazlarına el konuldu. Bunun üzerine bir yıl sonra Türkiye'deki Suriyelilerin gayrimenkulleri kamulaştırıldı. Kapalıçarşı'da 200'e yakın dükkan, hanlar ve çeşitli bölgelerdeki araziler ile verimli tarlalarla bugünkü değerinin 150 milyar doları aştığı iddia edilen gayrimenkullerin mağdur Türk vatandaşlarına dağıtılacağı sözü verildiğini söyleyen Celal Erbayır, Lütfü Tuğlu ve Sertaç Menzilcioğlu ile birlikte Suriye'de Emlakı Kalanlar Derneği’ni kurdu. Erbayır, "1967 yılında çıkartılan genelgelerle sözü edilen varlıklar kısmen mağdurlara dağıtıldı. Ancak 1978 yılında çıkartılan 91 sayılı genelgeyle bunlar geri alındı. Bu tahsisler ağırlıklı Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin gibi illerdeki tarım arazileri ve İstanbul gibi şehirlerdeki dükkanlar, daireler, iş hanları ve diğer tür emlağı kapsıyordu. O tarihten sonra yaklaşık 6 bin aileyi ilgilendiren bir hak mağduriyeti yaşandı" dedi.

10 YILLIĞINA ARAZİ KİRALAMA FORMÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı’nın devreye girmesiyle çözüme çok yaklaştıklarını belirten Erbayır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda toplanan bir komisyon ile ortak çalışmalar yürüttük. İlk aşamada 1200 aileye hazine arazilerinin 10 yıllığına kiralanması formülü üzerinde duruluyor. Bunca yıl bu araziler kimlerin eline geçti, nasıl kullanıldı bilmiyoruz. Ancak AK Parti hükümetleri döneminde ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın desteğiyle çözüme çok yakın olduğumuzu sevinerek söylemeliyim" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Kamu çalışanlarının zamlarında önemli gelişme! Görüşme bugün yapılacak
Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak
Dikkat! Bu arabalar 10 saniyede çalınıyor...
Tarihe tanıklık etti... 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor!