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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
07.11.2018 - 00:43, Son Güncelleme:

Suriye A.Ş.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Suriye A.Ş.

Suriyeliler artık Türkiye’de sadece sığınmıyor iş dünyasında da boy gösteriyor. TEPAV’ın raporuna göre son 1 yılda kurulan Suriye sermayeli şirket sayısı yüzde 85 arttı. Eylül 2018’de 163 Suriyeli şirket kuruldu bu toplam kurulan yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 11.8’ine denk geliyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Suriye sermayeli şirketler raporuna göre, son 1 yılda kurulan Suriye sermayeli şirket sayısı yüzde 85 arttı. Suriyeli şirketlerin etkisiyle Kilis, yabancı ortaklı kurulan şirketlerin oranı itibariyle Türkiye’de birinci sıraya yerleşti.

163 ŞİRKET KURULDU

Rapora göre, Eylül 2018’de Suriye ortak sermayeli 163 şirket kurulurken, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 28.9 milyon TL oldu. Eylül 2018’de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Eylül 2017’ye göre yüzde 85.2, Suriye ortak sermayesi ise yüzde 144.7 arttı. Eylül 2018’de yabancı ortak sermayeli kurulan bin 377 şirketin, 163’ü, bir başka deyişle yüzde 11.8’i Suriye ortak sermayeli şirket oldu. Eylül 2018’de Mersin’de kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin yarısından fazlası Suriye ortak sermayeli şirketler oldu.

Suriye A.Ş.

TİCARET BİRİNCİ SIRADA

Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketler, Eylül 2018’de en çok “toptan ticaret” sektöründe kuruldu. Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 16.1’i yabancı ortak sermayeli şirketler oldu. Bu oran iller bazında incelendiğinde ise yüzde 57.9 ile Kilis birinci oldu. Kilis’i yüzde 39.2 ile Hatay, yüzde 34.1 ile Mersin ve yüzde 26.3 ile Gaziantep takip etti.

Genel olarak bakıldığında ise, Türkiye’de, Eylül 2018’de yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Eylül 2017’ye kıyasla yüzde 154.5; Ağustos 2018’e göre yüzde 16.7 artış gösterdi. Yabancı ortak sermayesi toplamı geçen yıla göre 4 milyar TL (yüzde 91.4) azalırken, geçen aya göre 70 milyon TL(yüzde 23.4) arttı.

Suriye A.Ş.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (06.11.2018)2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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