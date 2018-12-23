Sürenin uzaması bekleniyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışı kapsamını genişletme nedenini vatandaştan gelen talep olarak açıkladı.
Geçmişte Sarıyer’de kimi mahallelere imar barışına başvuru hakkı tanındığını, diğer mahallelerden de benzer talepler geldiğini belirten yetkililer, “Sarıyer’de buna benzer nitelikte olup sahilin arka taraflarında kalan, aynı şekilde Beykoz ve Üsküdar’da sahilin gerilerinde kalıp ‘Biz de imar barışından diğerleri gibi faydalanmalıyız’ diyen kesim vardı. Bunun üzerine Üsküdar’da 5, Beykoz’da 9 ve Sarıyer’de 3 bölge de kapsama alındı” dedi. Boğaziçi öngörünüm alanı sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi olmak üzere toplam 4634 hektar. Daha önce 455 hektar alan imar barışına dahildi, şimdi 600 daha ilave geldi ve toplam 1100 hektar alan imar barışına dahil edilmiş oldu. Öte yandan dikkat çeken bir nokta da imar barışına başvurunun 31 Aralık’ta sona erecek olması. Teklifin yasalaşmasının da birkaç gün alacağı düşünüldüğünde vatandaşların başvuru ve ödeme yapmak için süresi kalmıyor. Bu nedenle Bakanlığın imar barışına başvuru için ek süre tanıması bekleniyor.
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