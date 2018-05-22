Süre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş

Bunun nedeni ise şu ana kadar ABD yönetimiyle konuya ilişkin yapılan görüşmelerden Washington’un tatmin olmaması. AB ticaret bakanlarının konuyu ele aldığı toplantı bağlamında basına konuşan AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, yapılan öneriler için “Yeterli bulmadıklarını düşünüyorum” dedi.

"TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE ETMEME"

Malmström, tehdit altında müzakere etmeme yaklaşımını koruduklarını hatırlatarak, “Hâlâ birkaç gün var. Müzakereler 1 Haziran’a kadar sürecek” diye konuştu. AB’nin konuya pozitif bir gündemle yaklaştığını ancak müzakerelerin eşit taraflar olarak sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Malmström, ABD’den muafiyetin uzatılmayacağına yönelik sinyaller geldiğini ifade etti.

AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov da daimi muafiyet beklentisinin sürdüğünü ancak bunun sağlanamaması halinde çıkarları korumak amacıyla gerekli adımların atılacağını belirterek, “Duvarlar örmek değil köprüler kurmak istiyoruz” diye konuştu.

"PAZARLARI DAHA FAZLA AÇMA"

ABD’nin çelik için yüzde 25, alüminyum için yüzde 10 ek tarife uygulaması karşısında ‘daimi muafiyet’ arayışı içinde olan AB, Washington’a pazarlarını daha fazla açma önerisinde bulundu. Bu öneriye otomobil sektörü de dahil edildi. Bunun yanı sıra enerji, düzenleyiciler arasında işbirliği ve Dünya Ticaret Örgütü’nün reforma tabi tutulması da müzakere başlıkları arasına alındı. Ancak Malmström’ün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşmeler şu ana kadar sonuç vermedi.

ABD’den gelen sinyallerin büyük ölçüde olumsuz olmasına rağmen müzakereleri son dakikaya kadar sürdürme niyetinde olan AB, bir yandan da olası senaryolar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. ABD şu ana kadar daimi muafiyeti Avustralya, Arjantin, Brezilya, ve Güney Kore’ye sağladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR