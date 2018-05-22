Süre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSüre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş
GeriEkonomi Süre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
22.05.2018 - 20:48, Son Güncelleme:

Süre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Süre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma ek tarife uygulama konusunda Avrupa Birliği’ne tanıdığı muafiyetin sona ermesine on günden az bir süre kala Brüksel’de karamsarlık giderek artıyor.

Bunun nedeni ise şu ana kadar ABD yönetimiyle konuya ilişkin yapılan görüşmelerden Washington’un tatmin olmaması. AB ticaret bakanlarının konuyu ele aldığı toplantı bağlamında basına konuşan AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, yapılan öneriler için “Yeterli bulmadıklarını düşünüyorum” dedi.

"TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE ETMEME"

Malmström, tehdit altında müzakere etmeme yaklaşımını koruduklarını hatırlatarak, “Hâlâ birkaç gün var. Müzakereler 1 Haziran’a kadar sürecek” diye konuştu. AB’nin konuya pozitif bir gündemle yaklaştığını ancak müzakerelerin eşit taraflar olarak sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Malmström, ABD’den muafiyetin uzatılmayacağına yönelik sinyaller geldiğini ifade etti.

AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov da daimi muafiyet beklentisinin sürdüğünü ancak bunun sağlanamaması halinde çıkarları korumak amacıyla gerekli adımların atılacağını belirterek, “Duvarlar örmek değil köprüler kurmak istiyoruz” diye konuştu.

"PAZARLARI DAHA FAZLA AÇMA"

ABD’nin çelik için yüzde 25, alüminyum için yüzde 10 ek tarife uygulaması karşısında ‘daimi muafiyet’ arayışı içinde olan AB, Washington’a pazarlarını daha fazla açma önerisinde bulundu. Bu öneriye otomobil sektörü de dahil edildi. Bunun yanı sıra enerji, düzenleyiciler arasında işbirliği ve Dünya Ticaret Örgütü’nün reforma tabi tutulması da müzakere başlıkları arasına alındı. Ancak Malmström’ün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşmeler şu ana kadar sonuç vermedi.

ABD’den gelen sinyallerin büyük ölçüde olumsuz olmasına rağmen müzakereleri son dakikaya kadar sürdürme niyetinde olan AB, bir yandan da olası senaryolar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. ABD şu ana kadar daimi muafiyeti Avustralya, Arjantin, Brezilya, ve Güney Kore’ye sağladı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
daha fazla video için
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

Müzik dünyasında dev anlaşma... Tam 2.3 milyar Dolar!

Süre doluyor: AB’de tedirgin bekleyiş

Kullanıcı alışkanlıkları sektörlere yön veriyor