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Süre bugün doluyordu üçüncü kez uzadı

Aysel ALP/ANKARA
07.03.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Eskişehir Alpu'da kurulması planlanan ve hem halkın hem de muhalefet partilerinin büyük tepki gösterdiği, kömür sahasının özelleştirilmesi için teklif verme süresi bugün doluyordu. Ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) son teklif verme süresini 26 Nisan 2018'e uzattı.

ÖİB'in süre uzatım ilanı bugünkü Resmi Gazete'de duyuruldu. Duyuruda, şöyle denildi:

Süre bugün doluyordu üçüncü kez uzadı"Enerji Üretim Alanı'nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER: 3360209, S: 85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı'nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 26/04/2018 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır."

 

Etiketler: Piyasa kanunu
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