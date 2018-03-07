Süre bugün doluyordu üçüncü kez uzadı

ÖİB'in süre uzatım ilanı bugünkü Resmi Gazete'de duyuruldu. Duyuruda, şöyle denildi:

"Enerji Üretim Alanı'nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER: 3360209, S: 85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı'nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.



Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati 26/04/2018 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır."