Sürdürülebilirlik formülü
TÜSİAD, Boston Consulting Group (BSG) ile enerji sektörüne ilişkin hazırladığı yeni raporu tanıttı. Milli Enerji ve Maden Politikası ile uyumlu 10 ana öneri sunan rapor, Türkiye’nin yüksek potansiyeli doğrultusunda geliştirilen ‘Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu’ ile 2030 yılında Türkiye ekonomisine yıllık 34 milyar dolar ek katma değer sağlanabileceğini savunuyor. Bu senaryoda, Türkiye’nin artan elektrik talebinin dijital, dağıtık ve düşük karbon perspektifleriyle karşılanması öngörülüyor. Raporun tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, enerjide yerlileştirme konusuna sadece kaynak yerlileştirmesi olarak değil teknolojinin de yerlileştirilmesi olarak bakmak gerektiğini vurgulayarak, YEKA’ların bu anlamda önemli olduğunu söyledi.
Toplantının kapanış konuşmasını yapan Dönmez, geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na da değinerek, “Verimlilikle alakalı 2023’e kadar 9-10 milyar dolarlık yatırımla, takip eden 10 yılda 30 milyar dolar geri dönüşü olan büyük bir program açıklandı. Bu, kamu yatırım yapacak geri dönüşü olacak şeklinde algılanmamalı. Hayır, kamu da üzerine düşeni yapacak ama 80 milyon vatandaşa düşen nokta var, çok boyutlu 55 eylem var. Bunu sadece Enerji Bakanlığı’nın yönetmesi ve yönlendirmesi de çok zor. Tarımda, gıdada, ulaştırma tarafında, herkesin yapacağı alanda işler var. O konuda da hem KOBİ ve sanayicilerimiz ve hem de mesken sahibi küçük tüketiciler için, kolay, erişilebilir, düşük maliyetli finansman modelleri geliştirmeye ihtiyaç var, onun üzerinde de çalışıyoruz” dedi.
ARZ GÜVENLİ EKOSİSTEM
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise şöyle konuştu: “Türkiye’nin yeni hikâyesinin ‘Sanayinin Dijital Dönüşümü’ üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Bu dönüşüm, enerji arz güvenliğinin sağlandığı bir ekosisteme ihtiyaç duyuyor. Daha fazla katma değeri, daha az enerji tüketerek üretmeliyiz. Ekonomide büyümenin sürdürülebilirliği, enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesine ihtiyaç duyuyor. Enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması, arz güvenliğimizin ise artırılması için yenilenebilir enerji potansiyelimizi azami kullanmalıyız. İklim değişikliğiyle mücadele için yerli kaynaklarımızı çevresel tedbirleri alarak değerlendirmeli ve enerji verimliliğini değer zincirinin tamamında teşvik etmeliyiz. Güçlü bir arz-talep dengesi için şeffaf, öngörülebilir ve rekabetçi bir piyasa tesis etmeliyiz. Mevcut yatırımların finansal sürdürülebilirliği ve enerji talebini destekleyecek yeni yatırımların gelişimi için gerekli tedbirleri almalıyız.”
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