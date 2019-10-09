Sürdürülebilirlik CEO’nun performansını belirliyor
ARGÜDEN Yönetişim Akademisi kısa süre önce Amerika, Almanya, Fransa, Çin, Türkiye, Güney Afrika ve İngiltere’den halka açık 150 dev şirketin ‘Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ni açıkladı.
Yılmaz Argüden’in kurucusu olduğu Argüden Yönetişim Akademisi, bu şirketlerin üretimden istihdam politikalarına, atık yönetiminden toplumsal cinsiyet ayrımcılığına kadar dünyanın geleceğini etkileyen konulardaki samimiyetlerini masaya yatırdı. Şirketlerin 2018 yılındaki verilerini analiz ederek hazırlanan raporda, şirketlerin ve yöneticilerinin sürdürülebilirlik konusundaki karneleri çıkarıldı.
İYİ ÖRNEKLER
Yılmaz Argüden, “Artık CEO’nun kaderini sürdürülebilirlik performansı belirliyor” diyerek, şöyle konuştu: “16 yaşındaki Greta Thunberg yetişenleri, yönetenleri, dünyanın dev şirketlerini sorumluluğa çağırırken, çok hızlı bir değişimin geldiğini görüyoruz. Dünyanın kaynaklarını dev şirketlerin nasıl kullandığı, bundan sonrası için ne yapacakları, artık herkes buna bakıyor. Şirketler yöneticilerinin bu konuda yetkinliği alan ve bunu şirket politikalarında benimsemiş kişilerden seçiyor. Biz bir yıl boyunca sürdürülebilir bir dünya için dünyanın önde gelen şirketlerinin karnelerini hazırladık. Amacımız dünyanın önde gelen şirketlerinin durumu nedir göstermek ve iyi örnekleri öne çıkararak öğrenme hızını artırmak.”
YATIRIM FONLARI
Almanya, Amerika, İngiltere, Türkiye, Güney Afrika, Çin ve Fransa’dan halka açık 150 şirketin verilerinin incelenmesi sonucunda şirketlerin karnelerinin hazırlandığını anlatan Yılmaz Argüden, Amerika’da 181 CEO’nun, varlıklarıyla geleceğe nasıl bir dünya bıraktıklarını deklarasyonla yayınladıklarını hatırlattı. Argüden, “Artık yatırım fonları sürüdürülebilirlik konusunda performansı iyi olmayan şirketlere destek vermiyor” diyor. Londra’da düzenlenen Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) de küresel konferansında tanıtılan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ni Türkiye’den de Garanti BBVA, Akkök Holding, Çalık Holding, Altınbaş Üniversitesi, Borusan Holding, Tırsan destekledi. Eylül ayında Singapur’da düzenlenen Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması toplantısında da gündeme gelen karne, TÜSİAD’ın önerisiyle B20 Tokyo Zirvesi’ne de taşındı.
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