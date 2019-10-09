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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sürdürülebilirlik CEO’nun performansını belirliyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Sürdürülebilirlik CEO’nun performansını belirliyor

ARGÜDEN Yönetişim Akademisi kısa süre önce Amerika, Almanya, Fransa, Çin, Türkiye, Güney Afrika ve İngiltere’den halka açık 150 dev şirketin ‘Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ni açıkladı.

Yılmaz Argüden’in kurucusu olduğu Argüden Yönetişim Akademisi, bu şirketlerin üretimden istihdam politikalarına, atık yönetiminden toplumsal cinsiyet ayrımcılığına kadar dünyanın geleceğini etkileyen konulardaki samimiyetlerini masaya yatırdı. Şirketlerin 2018 yılındaki verilerini analiz ederek hazırlanan raporda, şirketlerin ve yöneticilerinin sürdürülebilirlik konusundaki karneleri çıkarıldı.

İYİ ÖRNEKLER

Yılmaz Argüden, “Artık CEO’nun kaderini sürdürülebilirlik performansı belirliyor” diyerek, şöyle konuştu: “16 yaşındaki Greta Thunberg yetişenleri, yönetenleri, dünyanın dev şirketlerini sorumluluğa çağırırken, çok hızlı bir değişimin geldiğini görüyoruz. Dünyanın kaynaklarını dev şirketlerin nasıl kullandığı, bundan sonrası için ne yapacakları, artık herkes buna bakıyor. Şirketler yöneticilerinin bu konuda yetkinliği alan ve bunu şirket politikalarında benimsemiş kişilerden seçiyor. Biz bir yıl boyunca sürdürülebilir bir dünya için dünyanın önde gelen şirketlerinin karnelerini hazırladık. Amacımız dünyanın önde gelen şirketlerinin durumu nedir göstermek ve iyi örnekleri öne çıkararak öğrenme hızını artırmak.”

YATIRIM FONLARI

Almanya, Amerika, İngiltere, Türkiye, Güney Afrika, Çin ve Fransa’dan halka açık 150 şirketin verilerinin incelenmesi sonucunda şirketlerin karnelerinin hazırlandığını anlatan Yılmaz Argüden, Amerika’da 181 CEO’nun, varlıklarıyla geleceğe nasıl bir dünya bıraktıklarını deklarasyonla yayınladıklarını hatırlattı. Argüden, “Artık yatırım fonları sürüdürülebilirlik konusunda performansı iyi olmayan şirketlere destek vermiyor” diyor. Londra’da düzenlenen Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) de küresel konferansında tanıtılan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’ni Türkiye’den de Garanti BBVA, Akkök Holding, Çalık Holding, Altınbaş Üniversitesi, Borusan Holding, Tırsan destekledi. Eylül ayında Singapur’da düzenlenen Asya Sürdürülebilirlik Raporlaması toplantısında da gündeme gelen karne, TÜSİAD’ın önerisiyle B20 Tokyo Zirvesi’ne de taşındı.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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