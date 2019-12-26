Sürdürülebilir turizm için ‘Mirasım Türkiye’ projesi

Kampanyanın tanıtımında ‘Turizmde Sürdürülebilirlik’ teması ile bir panel de düzenlendi. Panelde, Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, gazeteci Cem Seymen ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov yer aldı. Panelde, Türkiye’nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için hazırlanan ‘Mirasım Türkiye’ çalışmalarının detayları paylaşıldı. Yeni iletişim kampanyasıyla Türkiye’nin önemli doğal ve kültürel miraslarını tanıtarak, bu mirasın sahibinin gelecek nesiller olduğuna dikkati çekilirken, birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile gelecek nesiller için sürdürülebilir turizm bilinci oluşturmak için uzun soluklu iş birliğine imza atılacağı ifade edildi.

33 yıldır turizme gönül vermiş bir şirket olarak yerel işletmelerde istihdam yaratarak ekonominin gelişimine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Sektörü geliştirmek adına, ülkemizin zengin mirasını gelecek nesillere aktarmak için tek yolun sürdürülebilir turizm olduğuna inanıyoruz. 2020’de sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratmak ve kapasite geliştirme konularında UNDP ile birlikte çalışacağız. Amacımız hem yerel halk ve işletmelerde hem de ziyaretçilerde farkındalık yaratarak sürdürülebilir turizm alanında kapasite artırımına destek olmak olacak” diye konuştu.

ZENGİN TARİH

Develioğlu ise çok zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Bu mirasın tanıtımı için Jolly olarak uzun süredir çalışıyoruz. Şimdi bu zengin mirasın korunup yeni nesillere aktarımı konusunda harekete geçiyoruz ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras onların da kendi çocuklarına bırakabileceği güzel bir Türkiye inancından yola çıkarak ‘Mirasım Türkiye’ diyoruz. Bu bilinci oluşturmak için ortaya koyduğumuz iletişim kampanyamızı bugün itibarıyla başlatıyoruz.” Yerelin gücüne inandıklarını aktaran Develioğlu, yerel istihdamı desteklemek ve kaybolmakta olan zanaat ve gastronomi değerlerinin devam etmesi için çalıştıklarını söyledi. Develioğlu, bu mirası gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğuna işaret ederek, “Bunun için sivil toplum kuruluşları, fikir önderleri, yerel yönetimler, basın ve özel sektör temsilcilerini desteğe davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

TEKRAR HATIRLATMAYI AMAÇLIYORUZ

‘MİRASIM Türkiye’ kampanyasıyla bölgelerin unutulmaya yüz tutmuş tarihi, sanat eserlerini tekrar hatırlatmayı amaçladıklarını vurgulayan Mete Vardar, kampanya kapsamında UNDP ile uzun soluklu planlama yaptıklarına işaret ederek, hatırlatılması gereken tüm mirasla ilgili özel başlangıçlar olacağını söyledi. Ziyaretçi götürdükleri iş yerlerinin o bölgede bir zaman sonra oldukça büyüyerek adını duyurduğunu kaydeden Vardar, senelerdir bölgeye götürdükleri misafirlerle bölgenin kalkınmasına katkı sağladıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade etti.