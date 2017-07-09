Otomatik BES'teki birikim 6 ayda 600 milyon lirayı aştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtomatik BES'teki birikim 6 ayda 600 milyon lirayı aştı
GeriSürdürülebilir Ekonomi Otomatik BES'teki birikim 6 ayda 600 milyon lirayı aştı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Sürdürülebilir Ekonomi
AA
09.07.2017 - 11:52, Son Güncelleme:

Otomatik BES'teki birikim 6 ayda 600 milyon lirayı aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomatik BES'teki birikim 6 ayda 600 milyon lirayı aştı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik dahil olan 2,5 milyondan fazla katılımcı 6 ayda 600 milyon 136 bin 238 lira biriktirdi.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen BES, 14'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES temel göstergeleri" ve "Otomatik katılım temel göstergeleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'e kademeli otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

KATILIMCI SAYISI 2,5 MİLYONA ULAŞTI

AA muhabirinin EGM otomatik katılım temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, BES'e yılbaşından sonra otomatik olarak katılanların sayısı 30 Haziran itibarıyla 2 milyon 515 bin 627 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 600 milyon 136 bin 238 lira oldu. Yılbaşından bu yana BES'e en yüksek katılım nisan ayında 1 milyon 300 bini aşkın memurun sisteme katılmasıyla gerçekleşmişti.

KATILIMCI SAYISI 7 MİLYONA DAYANDI

BES temel göstergelerine göre ise 30 Haziran itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 811 bin 854 oldu.
Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 60 milyar 732 milyon 398 bin 129 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 9 milyar 7 milyon 93 bin 159 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 69 milyar 739 milyon 491 bin 288 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 55 bin 535'e dayandı.

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 625 bin 759, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 338 bin 756 lira olarak kaydedilmişti. Söz dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 167 bin 182 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 331 olarak gerçekleşmişti.
Bu arada, kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2018'de, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Koşarak sınırı geçmişti... Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Markette ödeme kavgası çıktı... EL bombası patladı

İngiltere Büyükelçisi'nden önemli 'Ankara Anlaşması' açıklaması

Çavuşoğlu’dan OHAL mesajı