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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sürdürülebilir Ekonomi
AA
31.07.2017 - 12:42, Son Güncelleme:

Dolu mağduru araç sahiplerine kritik uyarı

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Dolu mağduru araç sahiplerine kritik uyarı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, doludan zarar gören araçlar için bazı firmaların yüksek fiyat verdiğini belirterek, "Onları tek tek takip ediyoruz. Haklarında gereken işlemleri başlatacağız." dedi. Bakırtaş, "Acemice iş yapan, ilk görüşte müşterinin fark etmediği ama kaportada telafi edilemez hatalara yol açan uygulamalarla da karşılaştık" şeklinde konuştu.

Bakırtaş, İstanbul ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı nedeniyle hasar gören araçlarla gündeme gelen "göçük düzeltme" işlemi konusunda araç sahiplerini uyardı.

FAHİŞ FİYAT ÇEKİYORLAR

Yağış nedeniyle araçlarda meydana gelen hasarın, boyasız göçük düzeltme yöntemiyle kolaylıkla düzeltilebileceğini ifade den Bakırtaş, müşteri yoğunluğunu fırsat bilerek fiyatları anormal seviyelere çeken bazı firmaların, kalitesiz hizmet vererek araçlarda daha büyük zararlara yol açtığını dile getirdi.

DAHA BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞAMAYIN

Kaliteli ve profesyonel göçük düzeltme onarımı yapan firmaların fiyatlarının uygun, hizmetlerinin de güvenilir olduğunu dile getiren Bakırtaş, "Vatandaşlarımız, göçük düzeltme yaptırırken daha büyük mağduriyetler yaşayabilir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ruhsatsız iş yerlerinde göçük düzeltme eğitimi almamış ustaların elinde vatandaşlarımızın ilk bakışta fark edemedikleri daha büyük hasarlar oluşabilir. Son üç gündür bu konuda yüzlerce mağdur ile karşılaştık." diye konuştu.

BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME...

Boyasız göçük düzeltme işleminin hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı olduğunu aktaran Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Dolu nedeniyle hasar gören araç sayısı yükselince bazı firmalar mağdur vatandaşlara yüksek fiyatlar vermeye başladı. Onları tek tek takip ediyoruz. Haklarında gereken işlemleri başlatacağız. Üstelik acemice iş yapan, ilk görüşte müşterinin fark etmediği ama kaportada telafi edilemez hatalara yol açan uygulamalarla da karşılaştık. Vatandaşlarımız bu tarz mağduriyetlerini TOBFED'e bildirsinler. Boyasız göçük düzeltme yaptıracakları zaman kaliteli markalara ve firmalara başvuru yapsınlar. Kullanılan teknolojik aletlerin kalite belgelerini, daha önce yapılan uygulamaların videolarını ve firmanın referanslarını kontrol etsinler."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.07.2017)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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