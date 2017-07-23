Aydın'da kadınların incir mesaisi başladı
Aydın'da hasat zamanının gelmesiyle kadınların incir toplama mesaisi başladı.
Güneşin doğuşuyla birlikte Nazilli'den Kuyucak ilçesine 35 kilometre yol katederek yaş incir toplamaya giden kadınlar, 40 dereceyi bulan sıcaklarda çalışıp evlerine katkı sağlıyor.
Günlük 60 lira yevmiyeyle çalışan kadınlar, günün ilk ışıklarıyla ağaçlara çıkarak incir topluyor.
Ümmü Candan (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki çocuğunu babaannesine bırakarak tarlaya çalışmaya geldiğini söyledi.
İncir döneminde eşine destek olmak için buraya gelip ekmek parası kazandığını anlatan Candan, "Bu işi severek yapıyorum." dedi.
Eşiyle çalışmaya gelen 4 çocuk annesi Gülten Anlıak ise "Gece 04.45'e saatimizi kurup, 05.00'te yola çıkıyoruz. 7-8 saatlik çalışmanın ardından dönüyoruz. Yorucu oluyor ama arkadaşlarımızla çalıştığımız için bu işi severek yapıyoruz." diye konuştu.
Bölgede öğleden sonra sıcaklığın çok yükseldiğini, bu nedenle hasadın erken saatlerde yapıldığını belirten Anlıak, ağaca çıkmanın zor olduğunu ancak alıştıklarını kaydetti.
Bahçe sahiplerinden Yahya Anık ise ilk yaş inciri hasat etmeye ve ürünleri çevre illere göndermeye başladıklarını bildirdi.
İncirin kilogramı 8 ila 10 liradan tezgahlarda yerini aldığını dile getiren Anık, "Önümüzdeki haftadan itibaren, Türkiye pazarına açılan mallarımız özellikle Ankara ve İstanbul tezgahlarında yerini almaya başlayacak. 2 hafta sonra ise yaş incirin yurt dışına sevkiyatı yapılacak." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle