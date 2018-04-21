Şüpheli durumda hemen 'ALO 174'ü arayın!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
21.04.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Şüpheli durumda hemen 'ALO 174'ü arayın!

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Şüpheli durumda hemen 'ALO 174'ü arayın!

Yumurtalarda 'organik', 'köy yumurtası' ve 'gezen tavuk' gibi adlandırmalar ile vatandaşı kandırmaya son verecek uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamaya yönelik konuşan YUM-BİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur ise ''Herkes aldığı yumurtanın kabuğundaki kodlamaya bakacak ve gereksiz yere ücret ödememiş olacak." dedi. Sungur, yumurta alırken şüpheli durumlarda ise vatandaşa ''ALO 174'ü arayın'' çağrısında bulundu.

Yumurta kabuğuna, "organik", "gezen tavuk" gibi yetiştirme metodlarının kodlarıyla damgalanması uygulamasından memnun olan üreticiler, böylelikle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçildiğini belirtti.

''ÖNCEDEN TALEP ETMİŞTİK''
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.

Şüpheli durumda hemen ALO 174ü arayın

''VATANDAŞ GEREKSİZ YERE YÜKSEK ÜCRET ÖDEMEYECEK''
Sungur, üreticilerin uygulamanın yürürlüğe girmesinden son derece memnun olduklarını aktararak, "Burada tüketicinin aldatılması söz konusuydu. Organik olmayan, kayıt dışı, nerede, kim tarafından üretildiği belli olmayan yumurtalar, pazar, bakkal ve marketlerde 'organik yumurta' ya da 'gezen tavuk yumurtası' adıyla tebliğe aykırı olarak yüksek fiyatlarla satılmaktaydı. Kod uygulamasıyla bunun önüne geçilmiş oldu. Herkes aldığı yumurtanın kabuğundaki kodlamaya bakacak ve gereksiz yere ücret ödememiş olacak." ifadelerini kullandı.

"KAYITLI İŞLETMELERDEKİ YUMURTALAR SAĞLIKLI"
Sosyal medyada bazı kişilerin yanlış bilgiler verdiğine işaret eden Sungur, "Bu kişiler, yetiştirme metodu kodlarından 0 ve 1'in sağlıklı, 2 ve 3'ün sağlıksız ve hormonlu olduğu gibi yanlış bilgiler yayıyorlar. Bundan endişe duyuyoruz. Gıda, Tarım ve ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı işletmelerde üretilen yumurtlar, ister organik, ister serbest, ister kafeste, ister kümeste olsun, bunlar tamamen sağlıklıdır. Besleyici değeri aynıdır. Tüketicilerimiz bunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Şüpheli durumda hemen ALO 174ü arayın

ŞÜPHELİ DURUMDA ALO 174
Sungur, tüketicileri üreticisi belli olmayan yumurtaları almamaları konusunda uyararak, şüpheli durumda ALO 174 Gıda Hattı'ndan bilgi alınabileceğini anımsatttı.

KODLARIN ANLAMLARI
Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanıyor.

"0" kodu organik yetiştiricilik

"1" kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik

"2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik

"3" kodu da kafesli yetiştiricilik için veriliyor.

Yumurtanın kabuğunda, ülke kodu, il trafik kodu, kümes numarası ve bu numaraların da dahil olduğu üretici firmaya verilen işletme numarası yer alıyor.

Şüpheli durumda hemen ALO 174ü arayın

Örneğin Ankara'da organik yumurta yetiştiriciliği yapan bir işletme için "0TR060000060000-01" şeklinde damga basılıyor. Kabuk üzerinde ayrıca zorunlu olmayan yumurtlama tarihi de yer alabiliyor.

 

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