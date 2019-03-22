Süper Loto sonuçları büyük ikramiye için gelecek haftayı işaret etti!
Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekilişin ardından Cuma günü merak konusu olan Süper Loto sonuçları, 21 Mart akşamı 2. kez devir yaşadı. 4 milyon 293 bin 536 liralık ikramiye, gelecek perşembe günü artış göstererek birçok kişinin umudu olacak. İşte, 21 Mart Süper Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylı bilgiler
Süper Loto'nun 596. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.
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