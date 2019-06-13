Süper Lig’e yatırdılar

Süper Lig takımları yıldız oyuncular için milyonlarca Euro bonservis ücreti talep ediyor. Biz de son 10 yılda Süper Lig’de 4 büyüklerden en çok para kazanan takımları listeledik. Bu süre içerisinde 18 farklı takım 4 büyüklerden 186 milyon Euro para kazandı.

İLK 3’TEKİ KULÜPLER

4 büyüklerin en çok bonservis ödediği takım ise Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı takım bugüne kadar 4 büyük kulübe sattığı oyunculardan kasasına tam 32.2 milyon Euro para koymayı başardı. İkinci sırada ise Bursaspor yer aldı. Bu sezon zor günler geçiren ve bir alt lige düşen Bursaspor son 10 yılda 4 büyüklere sattığı oyunculardan kasasına tam 26.1 milyon Euro para koymayı başardı. Bursaspor bu paranın önemli bir bölümünü ise sadece 1 sezonda kazandı. Fenerbahçe’ye 2015/16 sezonu transfer döneminde 3 futbolcu satan Bursaspor, bu oyunculardan 11 milyon Euro kazandı. Fenerbahçe en fazla parayı ise Ozan Tufan için ödedi. 4 büyüklerin en çok para ödediği kulüpler sıralamasında 3’üncülük koltuğunda ise Gaziantepspor bulunuyor. Kulübün geliri 26 milyon Euro’yu buluyor.

GENÇLER ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yaptığı transferlerde ise daha çok genç oyuncular dikkat çekiyor. 4 büyükler 25 yaş altı oyuncular için de önemli bir bütçe ayırıyor. 2018/19 sezonunda yapılan transferlerin başında Emre Akbaba geliyor. Galatasaray 25 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor’a 4 milyon Euro bonservis parası ödedi. Fenerbahçe ise Altınordu’ya 18 yaşındaki Berke Özer ve 21 yaşındaki Barış Balcı için toplam 4 milyon Euro verdi. Beşiktaş ise Dorukhan Toköz için Eskişehirspor’a 150 bin Euro’luk ödeme yaptı.

REKOR 2011-2012 SEZONUNA AİT

4 büyükler son 10 yıl içerisinde en fazla parayı ise 2011/2012 sezonunda harcadı. Bu dönemde 4 kulüp Süper Lig’deki 8 farklı takıma bonservis ödemesi yaptı. 1 sezonda ödenen rakam ise 37.2 milyon Euro’yu buldu. Aynı sezon en çok para kazanan takım ise Karabükspor oldu. Takım o sezon Fenerbahçe’ye sattığı Emmanuel Emenike’den tam 9 milyon Euro gelir sağladı. 2011-2012 sezonunda en çok kazanan ikinci takım ise Gneçlerbirliği oldu. Kulüp Beşiktaş’a sattığı Mustafa Pektemek ve Fenerbahçe’ye sattığı Orhan Şam’dan 7.5 milyon Euro’yu kasasına koymayı başardı.

4 büyüklere oyuncu satan takımların geliri

Takımlar Gelir (milyon Euro)

Kayserispor 32. 2

Bursaspor 26.1

Gaziantepspor 26

Kasımpaşa 24.7

Eskişehirspor 20

Karabükspor 12

Osmanlıspor 7.5

Alanyaspor 7

Ankaragücü 6.5

Ankaraspor 4.5

Altınordu 4

Sivasspor 3

K.Erciyesspor 2.7

Manisaspor 2.5

Denizlispor 2.5

Hacettepe 1.7

Akhisarspor 1.6

Antalyaspor 1.3







