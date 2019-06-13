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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
CEYHUN KUBURLU
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Süper Lig’e yatırdılar

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Süper Lig’e yatırdılar

2019/20 futbol sezonu için transfer dönemi resmen başladı. Bu sezonda da 4 büyüklerin gözdesi Süper Lig’deki yıldız oyuncular oldu. Rizespor, Başakşehir, Kayserispor ve Kasımpaşa’daki birçok oyuncu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un transfer listesinde yer alıyor.

Süper Lig takımları yıldız oyuncular için milyonlarca Euro bonservis ücreti talep ediyor. Biz de son 10 yılda Süper Lig’de 4 büyüklerden en çok para kazanan takımları listeledik. Bu süre içerisinde 18 farklı takım 4 büyüklerden 186 milyon Euro para kazandı.

İLK 3’TEKİ KULÜPLER

4 büyüklerin en çok bonservis ödediği takım ise Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılı takım bugüne kadar 4 büyük kulübe sattığı oyunculardan kasasına tam 32.2 milyon Euro para koymayı başardı. İkinci sırada ise Bursaspor yer aldı. Bu sezon zor günler geçiren ve bir alt lige düşen Bursaspor son 10 yılda 4 büyüklere sattığı oyunculardan kasasına tam 26.1 milyon Euro para koymayı başardı. Bursaspor bu paranın önemli bir bölümünü ise sadece 1 sezonda kazandı. Fenerbahçe’ye 2015/16 sezonu transfer döneminde 3 futbolcu satan Bursaspor, bu oyunculardan 11 milyon Euro kazandı. Fenerbahçe en fazla parayı ise Ozan Tufan için ödedi. 4 büyüklerin en çok para ödediği kulüpler sıralamasında 3’üncülük koltuğunda ise Gaziantepspor bulunuyor. Kulübün geliri 26 milyon Euro’yu buluyor.

GENÇLER ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemlerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un yaptığı transferlerde ise daha çok genç oyuncular dikkat çekiyor. 4 büyükler 25 yaş altı oyuncular için de önemli bir bütçe ayırıyor. 2018/19 sezonunda yapılan transferlerin başında Emre Akbaba geliyor. Galatasaray 25 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor’a 4 milyon Euro bonservis parası ödedi. Fenerbahçe ise Altınordu’ya 18 yaşındaki Berke Özer ve 21 yaşındaki Barış Balcı için toplam 4 milyon Euro verdi. Beşiktaş ise Dorukhan Toköz için Eskişehirspor’a 150 bin Euro’luk ödeme yaptı. 

REKOR 2011-2012 SEZONUNA AİT

4 büyükler son 10 yıl içerisinde en fazla parayı ise 2011/2012 sezonunda harcadı. Bu dönemde 4 kulüp Süper Lig’deki 8 farklı takıma bonservis ödemesi yaptı. 1 sezonda ödenen rakam ise 37.2 milyon Euro’yu buldu. Aynı sezon en çok para kazanan takım ise Karabükspor oldu. Takım o sezon Fenerbahçe’ye sattığı Emmanuel Emenike’den tam 9 milyon Euro gelir sağladı. 2011-2012 sezonunda en çok kazanan ikinci takım ise Gneçlerbirliği oldu. Kulüp Beşiktaş’a sattığı Mustafa Pektemek ve Fenerbahçe’ye sattığı Orhan Şam’dan 7.5 milyon Euro’yu kasasına koymayı başardı. 

4 büyüklere oyuncu satan takımların geliri

Takımlar              Gelir      (milyon Euro)

Kayserispor        32. 2

Bursaspor           26.1

Gaziantepspor  26

Kasımpaşa          24.7

Eskişehirspor     20

Karabükspor      12

Osmanlıspor      7.5

Alanyaspor         7

Ankaragücü       6.5

Ankaraspor        4.5

Altınordu            4

Sivasspor            3

K.Erciyesspor    2.7

Manisaspor        2.5

Denizlispor         2.5

Hacettepe          1.7

Akhisarspor       1.6

Antalyaspor       1.3


Süper Lig’e yatırdılar


Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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