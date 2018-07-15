Süper denetçi
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte kamu kurumlarının kuruluş ilkeleri yenilenirken bazıları bakanlıklara bağlandı, bazıları bağımsız olarak düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ise yargı organları hariç tüm devlet kurumları, kamu sermayeli kurumlar, vakıf, dernek, meslek birlikleri ve sendikaları soruşturacak geniş yetkilerle donatıldı. DDK, gerekirse yöneticileri görevden alabilecek.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, devlette yeniden yapılanma kapsamında 4 ila 10 numaralı 7 kararnameyle birçok kamu kurumunun kuruluş ilkelerini yeniden düzenledi. Dünyada devletler arasında büyük çekişmelerin konusu olan “nadir toprak elementlerine” özel enstitü kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Anayasa’da öngörüldüğü şekilde, tüm devlet kurumları, kamu sermayeli kurumlar, vakıf, dernek, meslek birlikleri ve sendikaları soruşturacak geniş denetim yetkileriyle donatıldı. Merkez Bankası, Ziraat, Halkbank; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a bağlandı.
TSK’YA DDK DENETİMİ
Adli Tıp’tan İş Kurumuna kadar onlarca devlet kurumunun teşkilat yapıları dün Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı kararnameyle yeniden düzenlendi. Daha önce genel müdürlük olan bazı kurumlar “başkanlık” olarak örgütlendi. Yeni Anayasa’da “soruşturma” yetkisine kavuşan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), yargı dışındaki tüm kurumlarda “süper denetçi” oldu. DDK, Cumhurbaşkanı adına “denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma” yapacak. Kurulun denetlemekle yetkili olduğu kurumlar şöyle: “Yargı organları dışında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları. Genelkurmay Başkanlığı kuvvet komutanlıkları, MSB üniversitesi, askeri okullar, TSK Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Destekleme Fonunun ortaklıkları. Sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar. Kamunun yönetimde hakim durumda, nitelikli paya sahip veya birlikte kontrol ettiği yurtdışı dahil ortaklık ve her türlü birimleri. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları. Kamu yararlı dernekler, vakıflar, fonlar.”
GÖREVDEN ALACAK
DDK’nın görevlendireceği soruşturmacı, denetlediği kurumlardaki yöneticileri gerekirse görevden uzaklaştırabilecek. Bankalar dahil her türlü kurum, gizli veya açık her türlü bilgi ve belgeyi soruşturmacıya vermek zorunda. Denetçiler; hakim ve savcılar, kaymakamlar, bakanlıklardaki uzmanlar, bankacılık finans sektöründe uzmanlık, müfettişlik yapanlardan, bilişim uzmanı, mühendisler ve öğretim elemanları arasından seçilecek. Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda gizlilik ilkesi getirildi. Ayrıca kurul personeli, öğrendiği gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa bile ömür boyu açıklayamayacak.
3 YILDIR BAŞKAN
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığı’nı 2015 yılından bu yana Yunus Arıncı yürütüyor. Arıncı, aynı zamanda Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi.
NÜKLEER YATIRIMI İÇİN YENİ KURUM
NÜKLEER yatırımlarını yönetmek amacıyla Enerji Bakanlığı bünyesinde Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu. Bu kurum, nükleer lisans işlemlerini de yapacak. Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri veya radyoaktif atık tesislerinin kurulması, radyasyon uygulamalarının mekan tasarımı, radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salınımı konularında her aşamada kurumdan izin alınacak. Kararmaye göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Küytür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı. Kısa adı TİKA olan kurum devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri geliştirecek ve yürütecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı.
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