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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.07.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç fidanı toprakla buluştu

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Suni yollarla üretilen 25 milyon ardıç fidanı toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Dünyada ilk kez zor bir sürecin ardından ardıç tohumlarının çimlenmesini Türk ormancılar başardı. Bu işlemlerle 2011 yılından 2018 sonuna kadar 25 milyon ardıç fidanı üretimi gerçekleştirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) ormancılıkta bir ilke imza atılarak suni yollardan ardıç fidanı üretildi. 

Tüm dünyada ardıç tohumlarının yalnızca ardıç kuşlarınca yenilerek dışkı yoluyla atıldığında çimlenebileceği düşünülürken, OGM, Isparta Eğirdir'de bulunan fidanlığında yaptığı çalışmalarla ardıç kuşları olmadan tohum üretti. 

Bulunan yönteme göre, suni çimlendirme için her yıl kasım ve şubat ayları arasında orman köylülerinin topladığı olgunlaşmış ardıç kozalakları, fidanlıklarda açık hava koşullarında kurutuluyor. Bazı işlemlerin ardından ham tohumlar elde edilirken, tuzlu su vasıtasıyla bu tohumların boş ve dolu olanları belirleniyor. Dolu tohumlar, küllü suda 3 gün bekletilirken, her gün suyu değiştirilerek karıştırılan tohumlar eleklerde yıkanıp 1-2 saat güneşte serilerek kurutuluyor. Daha sonra limon tuzu ve su karışımında bir gün bekletilen tohumlar yüzdürme havuzunda tekrar yıkanıyor. Böylece çimlenme engeli giderilen tohumlar, daha sonra soğuk hava deposunda 4 derecede 45-50 gün katlamaya alınıyor ve eylül ayının ilk haftası toprakla buluşturuluyor. 

30 TON ARDIÇ TOHUMU ÜRETİLDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ilk kez bu zor sürecin ardından ardıç tohumlarının çimlenmesini Türk ormancılarının başardığını aktararak, "Bu işlemlerle 2011 yılından 2018 yılı sonuna kadar 25 milyon ardıç fidanı üretimi gerçekleştirdik. Ayrıca yine aynı dönemde yaklaşık 30 ton ardıç tohumu ürettik. Üretilen fidanlar ise Anadolu'muzun topraklarında yeniden yeşeriyor." değerlendirmesinde bulundu. 
Ardıçların ülke ormanlarının yüzde 3'ünü kapladığını bildiren Pakdemirli, şunları kaydetti: 

"Anadolu bozkırının umudu ardıçlar, özellikleri bakımından oldukça faydalı ağaçlardır. Bilhassa ardıçlar, soğuğa ve kuraklığa karşı dayanıklılıkları sebebiyle, iklim değişikliğinin kendini hissettirdiği dünyamızda ülkemizin geleceği açısından sigorta görevi üstlenecek. Ardıçlar, ekstrem iklim koşullarına dayanıklı olmalarının yanında, sık ibre yapıları ve besi değeri yüksek kozalaklarıyla yabanıl hayvanlara iyi bir sığınak ve besin maddesi sağlıyor. Ardıçlar, yaygın kök sistemleri sayesinde erozyon ile mücadelede ülkemiz için son derece önemli bir tür." 

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