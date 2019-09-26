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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

SunExpress Thomas Cook mağdurlarını ucuza taşıyacak

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SunExpress Thomas Cook mağdurlarını ucuza taşıyacak

Merkezi Antalya'da bulunan havayolu şirketi SunExpress, turistlerin mağdur olmaması için uygun fiyatla ek uçuşlar gerçekleştirme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arsında ek kapasite koyma kararı aldı.

Merkezi Antalya'da bulunan SunExpress'ten yapılan açıklamada, Antalya'dan Londra Luton Havalimanı'na ek uçuşlar gerçekleştirileceği, yolcuların cazip şartlarda evlerine dönme imkanı sunulduğu belirtildi.

Mevcut durumdan etkilenen yolcuların, sunexpress.com aracılığıyla Antalya- Londra arası uçuşlar için 148,99 avrodan başlayan fiyatlarla rezervasyonlarını yapabildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, güvenilir bir uçuş ortağı olarak SunExpress'in, mevcut durumdan etkilenen yolculara yardım eli uzatmak için elinden geleni yaptığını bildirdi.

Türk turizmine ve merkezleri Antalya'ya karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Glade, "Kurulduğu günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynayan SunExpress, açıkları gidermede her türlü desteği vermeye gayret göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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