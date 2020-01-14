SunExpress, İzmir'den Avrupa'nın 4 farklı kentine daha uçuş gerçekleştirecek

SunExpress'ten yaplan yazılı açıklamaya göre, kış sezonu kapsamında İzmir uçuşlarında kapasite ve frekans artışı yapan şirket, Almanya'nın turistik şehirlerinden Nürnberg'e bu cuma gününden itibaren haftada 1 kez direkt sefer düzenleyecek.



İzmir'den en fazla uluslararası sefer yapan hava yolu SunExpress, dış hatlarda Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a düzenlediği günlük uçuşların yanı sıra Berlin ve Hamburg'a sefer sayısını artırdı.



İzmir'den Amsterdam’a haftada 3 uçuş düzenleyen şirket, Viyana seferlerini de haftada 2'ye çıkardı.



SunExprees, şubat ayında Fransa'nın Paris, Belçika'nın Brüksel ve Danimarka'nın Kopenhag kentlerine de haftada 1 kez sefer düzenleyecek.



İç hat sefer sayılarını da artıran SunExpress, kış sezonu süresince aktarma merkezi İzmir üzerinden Anadolu'nun 11 şehrinden Avrupa'daki 17 kente de bağlantılı uçuşlar gerçekleştirecek.