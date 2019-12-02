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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.12.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti! Dev projede sona yaklaşıldı

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Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona yaklaşıldı.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid zamanında da projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
Türkiye'deki 41 ilin ihracat ve ithalatına büyük katkı sağlaması beklenen proje, bölgeler arası sürücülere yakıt ve zaman tasarrufu ile konforlu ulaşımı da sunacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu projenin, Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak dev bir proje olduğunu söyledi.
Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
Projenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Topçam başta olmak üzere barajlara ulaşmak için Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla başlattıkları bir çalışma olduğunu anlatan Güler, "Gerçekten çok zor şartlarda doğayla tatlı bir mücadeleye girerek bu tünelleri açtık ve neticesinde dedelerimizin hayali olan bu Dereyolu Projesi, bir şekilde gerçekleşti. Sonra onu diğer yolla birleştirdiğimizde Karadeniz'i Akdeniz'e birleştiren muhteşem bir proje ortaya çıktı." dedi.
Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
Güler, yol çalışmasıyla çok önemli imkanların sağlanacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Bunun neticesinde çok rahatlıkla Karadeniz'i iç deniz olarak düşünürseniz, Rusya'sından Romanya'sına, Gürcistan'ından Bulgaristan'a, Ukrayna'ya kadar tüm ülkelerin malları çok rahatlıkla Ege'yi dolaşmadan Mersin'den Akdeniz'e inme şansına ulaştı. Yani Ordu ile Mersin arasında en kısa yol olarak bu gerçekleşti. Bunu hatta İskenderun'a kadar da uzatmak mümkün."
Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
Projenin sadece Ordu için değil, Türkiye için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Güler, "Çünkü Ordu ile Mersin arasında 41 ilin ithalatı ve ihracatı söz konusu. Mesela Ordu'dan sonra Sivas, Kayseri diye aşağı iniyorsunuz ama bu aradaki bütün illerin ithalatı ve ihracatı Ordu'dan Karadeniz'e çıkacak veya Akdeniz'e inmiş olacak. Bu büyük bir avantaj." diye konuştu.
Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
"SİVAS, KAYSERİ SAHİLE KAVUŞMUŞ OLUYOR"

Güler, iç kısımdaki illerin denize uzaklığının azalacağına işaret ederek "Mesela Sivas, Kayseri, Ordu üzerinden sahile kavuşmuş oluyor. Düşünün ki yıllar önce Karadeniz'in Akçakoca, Amasra ile Ankara'nın buluşması 4 saatlik bir sürede gerçekleşiyordu. Şimdi aynı şekilde Kayseri, Sivas çok kısa zamanda, 4 saatten daha az bir zaman içinde sahile kavuşmuş olacak." dedi.

Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
Bu yola demir yolu takviye edilmesi halinde müthiş bir avantaj olacağına dikkati çeken Güler, ayrıca ileriye dönük olarak enerji hatları, boru hatlarıyla üçüncü bir imkan sağlanırsa bunun da harikulade bir avantaj sağlamış olacağını söyledi.

Güler, Rusya, Romanya, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır'ın da kullanacağı yolun, Akdeniz'le Karadeniz'i birleştiren en kısa yol olacağını belirterek Akdeniz ile Karadeniz arasındaki ticaret rakamlarının yolla daha yukarılara ulaşabileceğini ifade etti.

Sultan Abhülhamid zamanında projesi çizilmişti Dev projede sona yaklaşıldı
"YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE BİTTİ"

Yol üzerindeki 5 ile ziyarette bulunacağını aktaran Güler, illerde ortak projeler için görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

Güler, şu an yolun birleşip çalıştığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Herhangi bir tır yol üzerinde gidip gelebiliyor ama bunun daha süratli şekilde alışılmış bir yol olarak kullanılması için bazı kısa rötuşlar yapılması lazım. Bir de konteyner limanıyla bunun takviye edilmesi lazım. Bunu da eğer Ünye'ye gerçekleştirirsek, bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor, o zaman bunun güzergahı üzerindeki hareket daha da artmış olacak. Yani bu müthiş bir çalışma. Hemen hemen hepsi bitti. Yüzde 95'in üzerinde bitti. Geri kalan şeyler de ufak rötuşlar, düzenlemeler." 

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