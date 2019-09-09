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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler

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Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler

Batman’ın sular altında kalacak olan tarihi ilçesi Hasankeyf’i son 1 yılda yaklaşık 600 bin kişi ziyaret etti.

Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesi, sular altında kalmadan görmek isteyenlerle dolup taştı. Antik kent Hasankeyf'e gelen ziyaretçi sayısında son dönemlerde artış yaşandığı belirtildi. Son 1 yılda yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan antik kent, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler
MEKSİKA’DAN GELEN KAFİLE HASANKEYF’İ GEZDİ

Turistleri Hasankeyf’te gezdiren tur operatörlerinden Yasemin Kocaman, Meksikalı gruba tarihi ilçeyi gezdirdi. Kocaman, “Yine güzel bir organizasyonla Hasankeyflilere destek olmaya geldim. Biliyorsunuz geçen sene Batman üzeri Van yapıyorduk. Bir yıldır Meksikalılarla çok güzel turlar yapıyoruz. Geçen sene GAP turu yapalım diye ikna ettim, onlar da beni kırmadılar. 7 kişi geldiler. Bölgede henüz üçüncü günümüz olmasına rağmen çok beğendiklerini söylediler. Eminim ki bunun devamı fazlasıyla gelecek. Hasankeyf sular altında kalmadan önce bu grubumun görsün, gitsin Meksika’da buraların güzelliğini anlatsınlar diye böyle bir gezi programı planladık” dedi.

Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler
Meksikalı turistlerden Yunen Diaz da, tarihi eserlerden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’de bu bölgeyi bir bütün olarak gezdik. Bu bölgeye ilk defa geliyoruz. Anlatılan bütün hikayelerden bütün tarihi eserlerden son derece etkilendik. Çok muhteşem hisler içerisinde olduk.”
Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler
Turistlerden Özcan Şimşek de, İstanbul’dan geldiklerini ve sular altında kalacak olan Hasankeyf’i son bir defa görmek için kenti ziyaret ettiklerini söyledi.
Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler
“İLÇEYE ZİYARETÇİ AKINI VAR”

Tur sezonunun değerlendirmesini yapan aktivist Emin Bulut da, Hasankeyf’e bu sezon 500 ile 600 bin civarında turistin geldiğini söyledi. Bulut, “Tabi Eylül ayı içerisinde olmamız ve Ekim ayı ile birlikte güneş deniz turlarına giden özellikle Anadolu’dan gelen turlar şimdi daha fazla GAP turu dediğimiz Gaziantep, Urfa, Adıyaman, Maraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Van bölgesine doğru gelmiş olacak. Bu açıdan baktığımızda ortalama bu sezon 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin bölgeyi gezeceğini tahmin ediyoruz. Ama Hasankeyf’e inanılmaz derecede ilgi var.

Sular altında kalacak... O ilçeye akın ettiler
Çünkü eski Hasankeyf dediğimiz antik bölgede yeni yerleşkeye taşınan tarihi eserlerle birlikte burayı son kez görmek isteyen yurtdışından ve yurtiçinden gelen tur operatörlerimiz özellikle Hasankeyf üzerinden ciddi anlamda bir turizm destinasyonu paketleri hazırlıyorlar. Bir milyonu hedefleyebilme noktasında ciddi anlamda bir çalışma var. Bunun içinde ciddi bir alt yapı oluşturulması gerekiyor. Bölge bazında turizmin gelişmesi noktasında yetkililerin bu konuda ciddi bir eylem projesi hazırlaması gerekiyor” diye konuştu.

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