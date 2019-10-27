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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
27.10.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar

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BATMAN’ın merkeze bağlı Çayüstü köyünde yüzyıllardır mağarada yaşayanlar için 51 villa inşa edildi. Yaşadıkları mağaraların Ilısu Barajı projesiyle birlikte sular altında kalacak olması nedeniyle ilk kez modern bir yapıda yaşamlarını sürdürecek olan ailelere devlet tarafından 70 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek.

Dicle Nehri üzerindeki Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı Ilısu Barajı’nda su seviyesi yükseliyor. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalacak köyler arasında bulunan Batman merkeze bağlı Çayüstü köyündeki mağaralarda yaşayanlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce modern konutlar inşa edildi.

Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar
300 haneli Çayüstü köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları mağaradan çıkıp, baraj gölü kenarındaki yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Bu kişiler için yapılan 51 villa tipi konutun 41’inde taşınma işlemi tamamlandı. Konut için devlet tarafından köylülere 70 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi desteği verildi.
Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar
KÖY SAKİNLERİNE 2 MİLYON 740 BİN KREDİ VERİLDİ

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, Çayüstü köyünde yapımı tamamlanan konutların büyük bölümüne köylülerin taşındığını belirterek, köy sakinlerinin konut edinmeleri için 2 milyon 740 bin lira kredi desteği verildiğini söyledi. 

Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar
Özkan, Çayüstü köyünün yeni yerleşim alanının 334 dönümlük alanda inşa edildiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın projesini Çayüstü köyünde uyguladık. Şu ana kadar köylülere 2 milyon 740 bin TL verildi. Köyde altyapı çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonuna kadar tüm eksiklikler giderilecek. Bundan böyle modern konutlarda yaşayacak Çayüstü köy sakinlerine bu konutların hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar
'ÇOCUKLARIMIZ ÇIRA VE FANUS IŞIĞINDA DERS GÖRÜYORDU'

Mağarada doğduğunu anlatan Çayüstü köyü sakinlerinden Mahmut Ekinci (65), Dicle Nehir kenarındaki mağara evinden yeni konuta taşınmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar
Ekinci, "Ömrümün büyük bölümü mağarada geçti. Çıra ve fanus ışığında çocuklarımız derslerini görüyorlardı. Ulaşım yoktu. Merkep ve katırlarla yükümüzü Batman’a götürüyorduk. Bu mağaralarda anılarımız vardı. Bize modern evler kazandıran yöneticilere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar
'HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, mağarada yaşadıkları çile dolu günleri geride bıraktıklarını ifade ederek, "Hayalimiz gerçekleşti. 50 civarında ev mağaradaydı. Elektrik yoktu, yol yoktu. Çile dolu bir yaşam geçirdik. Ilısu Barajı’nın yapılmasıyla köyümüz de su altında kalıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bize sunduğu tek tip projeyi kabul ettik. Batıdaki villaları andıran köyün fiziki yapısını da koruyacağız" dedi.

Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar

 

 

 

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