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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.11.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Sulama hibeleri ödenmeye başlandı

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Sulama hibeleri ödenmeye başlandı

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında çiftçilere hak ettikleri hibe tutarları ödenmeye başlandı.

2019 yılı 15. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında Diyarbakır’da hibe almaya hak kazanan çiftçilere hak ettikleri hibe tutarları 8 Kasım 2019 tarihinde ödenmeye başlandı. Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında 2019 yılında Diyarbakır’da 274 yatırımcının projesi onaylandı. Onaylanan bu projeler için Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edildi.

Hibe sözleşmesi kapsamında satın alınan sulama sistemlerinin tarlada montajını gerçekleştiren 264 çiftçiye Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin kontrollerinin ardından hak ettikleri 9 milyon 600 bin lira hibe desteği ödenmeye başlandı.

Bu yıl çiftçilere verilecek olan 9 milyon 600 bin lira hibe desteği ile 44 bin 247 dekarlık alan daha modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturuldu. 2006 yılından bu yana toplam bin 825 çiftçiye 50 milyon 700 bin lira hibe ödemesi yapılırken kent genelinde 252 bin 565 dekar alanın modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanması sağlanacak.

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