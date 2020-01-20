MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı
GeriEkonomi Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 08:07,Son Güncelleme:/

Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı

Sudan ulusal petrol şirketi Sudapet ile Norveçli Monitor Power System (MPS) şirketi gaz anlaşması imzaladı.

Sudan Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üretilecek gazın elektrik üretimine 460 megavat, mutfak tüpü ihtiyacına 350 ton ve sıvılaştırılmış gaz (LPG) ihtiyacına da 3 bin ton katkı sağlayacağı belirtildi.

Maliyeti 850 milyon doları bulan projede Sudapet’in yüzde 51, MPS'nin yüzde 49 hisseye sahip olacağı ifade edilen açıklamada, 4. ve 6. bloklarda gelecek ay başlanacak projenin 20 ayda tamamlanacağı kaydedildi.

Sudan, resmi istatistiklere göre günlük 70 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriyor.

Lüks ve fiyatıyla şaşırtıyor! Cullinan’ın öyle bir özelliği var ki…
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle