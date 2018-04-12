Suçlu değilim yine adayım
İSTANBUL Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, ‘zimmet’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ iddiası ile yargılandığı davadaki iddiaların dayanaktan yoksun olduğunu öne sürdü.
‘Zimmet’ suçu işlemediğini belirten Yılmaz, son 8 yılda hayata geçirdikleri projelerin ise görmezden gelindiğini kaydetti.
Türkiye’nin en büyük esnaf birliği konumundaki İSTESOB’un iki dönemdir başkanlığını yapan Faik Yılmaz, Hürriyet gazetesinde önceki gün hakkında yer alan habere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Yılmaz, “Hakkımda ağır ceza mahkemesinde açılan iki ayrı dava devam ediyor. Davalara konu iddianame müfettiş raporuna dayanıyor. Hazırlanan bu rapor yanlı ve hatalı. Suçlamalar gerçeği yansıtmıyor” görüşünü savundu.
Oğlu Bora Yılmaz’ın ‘zimmet’ suçu ile yargılandığını ve ceza aldığını aktaran Faik Yılmaz, önümüzdeki ay yapılacak İSTESOB Genel Kurulu nedeni ile hakkındaki iddiaların gündeme taşındığını öne sürdü.
Yılmaz, mayıs ayı başında yapılacak seçimde son kez başkan adayı olarak yarışa katılacağını aktardı.
Başkan Yılmaz, göreve gelmeden önce planladıkları bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, “Birliğin binası bize ait değildi. Binamızı da aldık. Ödemelerimizi de rahatlıkla yapıyoruz. Kasamızda da paramız var” dedi.
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