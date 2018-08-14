"Suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var"
GeriEkonomi "Suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
İSTANBUL (AA) -
14.08.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

"Suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, "Dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odakları, 15 Temmuz'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak 'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız' demek için buraya geldik." dedi.

YILMAZ, İSTESOB binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, son günlerde Batı'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odakları, 15 Temmuz'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak 'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız' demek için buraya geldik.

Her alanda atılım gerçekleştiren devletimizin, yerli ve milli ekonomi yaratmak için verdiği bu sancılı süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye OECD ülkeleri arasında her yıl en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. İhracatımız her yıl rekor seviyede artmaktadır. Bunun yanında esnaf ve sanatkarımızın yararlandığı krediler rekor seviye ulaşmış, işini büyütmek isteyen esnafa her türlü kredi imkanı sunulmaktadır. Tüm ekonomik göstergeler, dolarda yaşanan artışın suni ve gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibi konuma gelmesi ve yükselişinin, Batı çevrelerini rahatsız ettiğini anlatan Yılmaz, bu yükselişi durdurmak için kirli oyunlara başvurulduğuna dikkati çekti.

"STOKÇULUĞUN BAŞLADIĞINA DAİR TESPİTLERİMİZ VAR"

Türk milletinin sarsılmaz birlikteliğinin bu sorunları aşacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür."

Yılmaz, aldıkları duyumlara göre bazı firmaların temel gıda maddeleri ve tekstil ürünlerini stokladığını, bunun devam etmesi durumunda söz konusu firmaların isimlerini açıklayacaklarını sözlerine ekledi.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

BOTAŞ'tan çok önemli 'dolar kuru' kararı

Gürsoy Grup'tan, Tataristan'a dev yatırım

"Suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var"