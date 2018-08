YILMAZ, İSTESOB binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, son günlerde Batı'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odakları, 15 Temmuz'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak 'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız' demek için buraya geldik.

Her alanda atılım gerçekleştiren devletimizin, yerli ve milli ekonomi yaratmak için verdiği bu sancılı süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye OECD ülkeleri arasında her yıl en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. İhracatımız her yıl rekor seviyede artmaktadır. Bunun yanında esnaf ve sanatkarımızın yararlandığı krediler rekor seviye ulaşmış, işini büyütmek isteyen esnafa her türlü kredi imkanı sunulmaktadır. Tüm ekonomik göstergeler, dolarda yaşanan artışın suni ve gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibi konuma gelmesi ve yükselişinin, Batı çevrelerini rahatsız ettiğini anlatan Yılmaz, bu yükselişi durdurmak için kirli oyunlara başvurulduğuna dikkati çekti.

"STOKÇULUĞUN BAŞLADIĞINA DAİR TESPİTLERİMİZ VAR"

Türk milletinin sarsılmaz birlikteliğinin bu sorunları aşacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür."

Yılmaz, aldıkları duyumlara göre bazı firmaların temel gıda maddeleri ve tekstil ürünlerini stokladığını, bunun devam etmesi durumunda söz konusu firmaların isimlerini açıklayacaklarını sözlerine ekledi.