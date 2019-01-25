Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak
GeriEkonomi Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şubatta 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçesi projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayında 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak. Buna göre, Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak, şubat ayında da Sakarya, Eskişehir, Kayabaşı 2.3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Mersin ve Sivas olmak üzere 7 millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirilecek. Bunların dışında 14 millet bahçesinin de proje çalışmaları sürdürülecek ve ihaleye hazır hale getirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin icraat programı kapsamında yürütülen millet bahçesi projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şubat ayında 7 millet bahçesinin ihalesi yapılacak.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla halen 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda 52 millet bahçesinin çalışmaları yürütülüyor. Proje ile şehirlere ayrı bir değer katılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir ortam bırakılması amaçlanıyor.

Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, su yüzeyleri, spor alanları, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma grupları, oyun alanları, geniş yeşil alanlar, toplanma bölümleri, yeterli sayıda otopark, kıraathaneler ve bitkisel peyzaj kısımları bulunuyor.

Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında, 5 millet bahçesinin açılışı yapıldı. TOKİ ve iştiraki Emlak Konut tarafından yapımı gerçekleştirilen, toplam büyüklüğü 619 bin metrekare olan Kayaşehir 1. etap ve Kayaşehir Kuzey Yakası Millet Bahçeleri açıldı.

İkinci 100 gün içinde 5 millet bahçesinin daha açılışı yapıldı. Mart ayına kadar Diyarbakır'daki Sur Dicle Vadisi Millet Bahçesi de bitirilecek.  İstanbul Pendik ile Batman olmak üzere 2 millet bahçesinin ocak ayında ihalesi düzenlenirken, Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi de 28 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bunların dışında 14 millet bahçesinin de proje çalışmaları sürdürülecek ve ihaleye hazır hale getirilecek.

ŞUBAT AYINDA 7 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK

Şubat ayında 7 millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirilecek. Buna göre, Sakarya Millet Bahçesi 6 Şubat, Eskişehir Millet Bahçesi 7 Şubat, Samsun Millet Bahçesi 13 Şubat, İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisindeki Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar Millet Bahçesi 14 Şubat, Ankara İmrahor Vadisi 1.Etap Millet Bahçesi 18 Şubat, Mersin Millet Bahçesi 19 Şubat ve Sivas Millet Bahçesi'nin de 27 Şubat'ta ihalesi düzenlenecek.  Böylece hükümetin icraat programı kapsamında yeni yılın ilk iki ayında 10 millet bahçesinin ihalesi bitmiş olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: Yarım milyondan fazla çalışan...

Kira kadar aidat! İstanbul'da konut aidatları dudak uçuklatıyor

En uygun fiyatlı oteller açıklandı! Türkiye'den bir yer listede

Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 25 Ocak güncel dolar kuru