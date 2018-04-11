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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS- AA
11.04.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

12 aylık cari açık 53,3 milyar dolar oldu

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12 aylık cari açık 53,3 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 53 milyar 346 milyon dolar oldu

Cari açık Şubat ayında beklentilerin hafif altında 4.15 milyar dolar olurken, ilk iki ayda 11.19 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, geçen yılın Şubat ayına göre 1.59 milyar dolar artarak 4.15 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 53.35 milyar dolar oldu.

Reuters'ın 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Şubat ayında cari açığın 4.2 milyar dolar olması bekleniyordu.

TCMB verilerine göre Şubat'ta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.95 milyar dolar artarak 4.44 milyar dolara yükseldi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artarak 846 milyon dolar, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon dolar artarak 835 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar olurken, ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 134 milyon dolar azalarak 14 milyon dolara geriledi.

OVP'ye göre cari açığın bu yıl GSYH'nın yüzde 4.3'üne denk gelecek şekilde 40 milyar dolar olması bekleniyor.

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlar 268 milyon dolar net çıkış kaydetti. Resmi rezervlerde Şubat'ta 263 milyon dolar net azalış gözlenirken, net hata noksan kalemi Şubat'ta 1.38 milyar dolar oldu.

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