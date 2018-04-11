12 aylık cari açık 53,3 milyar dolar oldu
Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 53 milyar 346 milyon dolar oldu
Cari açık Şubat ayında beklentilerin hafif altında 4.15 milyar dolar olurken, ilk iki ayda 11.19 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler açığı, geçen yılın Şubat ayına göre 1.59 milyar dolar artarak 4.15 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 53.35 milyar dolar oldu.
Reuters'ın 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, Şubat ayında cari açığın 4.2 milyar dolar olması bekleniyordu.
TCMB verilerine göre Şubat'ta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.95 milyar dolar artarak 4.44 milyar dolara yükseldi.
Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artarak 846 milyon dolar, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon dolar artarak 835 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar olurken, ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 134 milyon dolar azalarak 14 milyon dolara geriledi.
OVP'ye göre cari açığın bu yıl GSYH'nın yüzde 4.3'üne denk gelecek şekilde 40 milyar dolar olması bekleniyor.
TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlar 268 milyon dolar net çıkış kaydetti. Resmi rezervlerde Şubat'ta 263 milyon dolar net azalış gözlenirken, net hata noksan kalemi Şubat'ta 1.38 milyar dolar oldu.
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