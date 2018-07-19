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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.07.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

"Şuan için 14 milyon turist hedef iddialı bir rakam"

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"Şuan için 14 milyon turist hedef iddialı bir rakam"

Antalya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya’nın 14 milyon turist hedefine ilişkin, "Biz Temmuz ve Ağustos aylarını en kötü dönemimizde bile iyi geçirdik. Dolayısıyla sezonun gidişatıyla ilgili gösterge Eylül, Ekim ve Kasım aylarında netleşecek" dedi.

TURİZM sezonunun geçtiğimiz yıl Temmuz ayına göre yüzde 25’lik büyümeye gittiğini ifade eden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, büyümenin kaynağında olan pazarların Rusya ve Almanya olduğunu kaydetti. İki pazarda da önemli artışların yaşandığını vurgulayan Yağcı, "Durum bu şekilde olunca, beklentilerimiz çift haneli büyüme yönünde. Sezonu çift haneli büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

ALMANLAR’DA YÜZDE 40, RUSLAR'DA YÜZDE 35’LİK BÜYÜME

Temmuz ve Ağustos ayının talebi yüksek aylar olduğunu dile getiren AKTOB Başkanı Yağcı, Haziran ayında başlayan büyüme trendini yakaladıklarını söyledi. Yağcı, "Haziran ayında büyümeler başlıyor, Temmuz ve Ağustos’ta da devam ediyor. Şu anda Alman turistlerde yüzde 40’a yakın bir artışımız var. Ruslar'da da yüzde 35’lik büyüme söz konusu. Esas verileriyle reel durumu Ekim ayında söyleyebiliriz. Ama şu an sezonun en yüksek olduğu dönemdeyiz. Otellerdeki doluluk oranımız yüzde 90’a gelmiş durumda. Tabi bu durum bölgeden bölgeye, tesisten tesise değişiyor" diye konuştu.

"EYLÜL, EKİM VE KASIM GÖSTERECEK"

Antalya’ya çoğunlukla yabancı turistlerin geldiğine dikkat çeken Yağcı, geçtiğimiz yıl kentin 12 milyon turist ağırladığını ifade etti. Yabancı turistin yanında, yüzde 25’e yakın yerli turistin de yer aldığını söyleyen Yağcı, "Yüzde 20 ya da yüzde 25 yerli turist kapasitemiz var. Zaten hedefin 14 milyon olacağı konuşuluyor. Şu an için 14 milyon turist hedef iddialı bir rakam. Ama biz 12 milyonu yakalamıştık. Şu anki trendde de yüzde 35’lik büyüme yakalamıştık. Bu büyümeyi devam ettirebilirsek, Antalya 13-14 milyon arasında bir banda oturacaktır. Eylül, Ekim, Kasım ayındaki talep çok önemli. Biz Temmuz ve Ağustos aylarını en kötü dönemimizde bile iyi geçirmişizdir. Dolayısıyla sezonun gidişatıyla ilgili göstergeyi Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki rakamlar ortaya koyacak" ifadelerini kullandı.

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