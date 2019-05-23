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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Su ve enerji güvenliğine 7 milyon avroluk destek

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Su ve enerji güvenliğine 7 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Bankası arasında Orta Asya'nın su ve enerji güvenliğinin artırılması için 7 milyon avro hibe tahsis edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Dünya Bankasının Nur Sultan ofisinde düzenlenen imza törenine AB Nur Sultan Büyükelçisi Sven Olov Carlsson, Dünya Bankası Orta Asya Bölgesel Direktörü Liliya Burunçuk'un yanı sıra su ve enerji alanında uzmanlar katıldı.

Söz konusu hibe, Dünya Bankası tarafından uygulanan Orta Asya Su ve Enerji Programı (CAWEP) çerçevesinde AB tarafından tahsis edilecek.

Carlsson, imza törenin ardından yaptığı konuşmada, Orta Asya'da su ve enerji kaynaklarının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek "Bu kaynakların ortak kullanılması bölgenin istikrarlı kalkınması, fakirliğin azaltılması ve iklim değişikliğine dayanıklılığı için oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Burunçuk da su kaynaklarının kullanım modelinin Orta Asya bölgesinin ekonomik büyümesinde etkin bir rol oynayacağını belirtti.
Dünya Bankası tarafından uygulanan CAWEP, bölgedeki su ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyor.

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