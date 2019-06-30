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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

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Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Su ürünlerinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretimi 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri üretiminin avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki kategoride yapıldığını söyledi. 

Türkiye'de yapılan üretimlere bakıldığında 2018'de yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirten Pakdemirli, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. 

Pakdemirli, bu kapsamda toplam üretimin yüzde 35,3'ünün deniz balıkları avcılığı, yüzde 9,9'unun diğer deniz ürünleri avcılığı, yüzde 4,8'inin iç su ürünleri avcılığı ve yüzde 50'sinin ise yetiştiricilik ürünlerinden oluştuğunu kaydetti. 

YETİŞTİCİLİKTE ÇİPURA, AVCILIKTA PALAMUT

Üretimi en fazla artan ürünlere değinen Pakdemirli, "Su ürünlerinde 2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada oldu ve 76 bin 680 ton çipura üretildi. Yüzde 16,9 artış ve 116 bin 915 ton üretimle levrek ikinci sırayı, yüzde 4,4 artış ve 114 bin 497 tonluk üretimle alabalık üçüncü sırada yer aldı." bilgilerini verdi. 

Pakdemirli, avcılıkta ise en fazla oransal artışın yüzde 308,1 ile palamutta olduğunu belirterek, bunu yüzde 197,9 artışla lüferin, yüzde 51,6 yükselişle istavritin izlediğini bildirdi. 

Geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliğinden yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim hedefinin 350 bin ton olduğunu sözlerine ekledi. 

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