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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Su ürünleri üretimi azaldı

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Su ürünleri üretimi azaldı

Su ürünleri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 ton oldu.

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 tona geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,3 azalarak 628 bin 631 ton oldu. Üretimin yüzde 45,3'ünü deniz balıkları, yüzde 9,9'unu diğer deniz ürünleri, yüzde 4,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 50'sini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. 

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 11,4 azalırken, yetiştiricilik ürünlerinin üretimi yüzde 13,8 arttı. Avcılıkla yapılan üretim 314 bin 94 ton, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 11,9, iç su ürünleri avcılığı yüzde 6,2 azaldı. 

BALIK TÜKETİMİ ARTTI

Yetiştiricilik üretiminin yüzde 33,4'ü iç sularda, yüzde 66,6'sı denizlerde gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığıyla yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 31,5 ile Doğu Karadeniz alırken, bu bölgeyi yüzde 30,6 ile Batı Karadeniz, yüzde 18,4 ile Marmara, yüzde 15 ile Ege ve yüzde 4,5 ile Akdeniz bölgesi izledi. 

Kişi başına ortalama balık tüketimi 2017 yılında 5,49 kilogram iken, geçen yıl yüzde 11,8 artarak 6,14 kilograma yükseldi. 

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