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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişiklik sektörü sevindirdi

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Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişiklik sektörü sevindirdi

Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliğe ilişkin, "Geç kalınmış bir çalışmaydı aslında bu. Sayın bakanımız konuya el atarak büyük bir sıkıntı olan süreçle ilgili devrim niteliğinde değişiklik yapılmasına katkı sundular, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı da olan Mehmet Özkurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Su Ürünleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu konudaki açıklamalarını "devrim niteliğinde yenilikler" olarak nitelendiren Özkurnaz, balıkçıların rahat bir nefes alarak daha düzenli bir sistem üzerinde çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Kaçak avcılığın bu sayede bitme noktasına gelebileceğini, bunun alınteriyle para kazanan balıkçıları daha bilinçli avcılığa yönelteceğini belirten Mehmet Özkurnaz, şöyle devam etti:

"Geç kalınmış bir çalışmaydı aslında bu. Daha da önce ele alınması gerekiyordu. Sağolsunlar sayın bakanımız konuya el atarak büyük bir sıkıntı olan süreçle ilgili devrim niteliğinde değişiklik yapılmasına katkı sundular, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ekmeğini balıkçılıkla kazanan kardeşlerimiz yıllardır bu sıkıntılarla mücadele ediyordu. Gerek yeşil ruhsat sahipleri, gerek ağ balıkçıları, gerek olta balıkçıları bu konuda bir sisteme kavuşuyor. Denizlerimizde artık balığın kalmadığını defalarca anlatmıştık. Deniz canlılarının kaçak avcılıkla yakalandığını, bunun denizlerdeki türleri büyük oranda bitirdiğini, kaçak avcılık yaparak denizdeki türlerin bitirildiğini sürekli dile getirmiştik. Bu açıklamaların büyüklerimiz tarafından dikkate alınarak kanunlaşması bizler için Türkiye'miz için mutluluk verici bir durum yaratmıştır."

"TÜRLERDE ÇOĞALMA OLACAK"

Özkurnaz, düzenleme sayesinde deniz canlılarının türlerinde çoğalmalar olacağını belirterek, "Tabii yeni kanunla kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle kaçak avcılıkla mücadele yapılacak. Bu sayede eski türleri de yeniden denizlerimizde görme fırsatı bulacağız belki. Balıkçılık daha ciddi bir hal alacak. Bu yıl bakıyoruz palamut tezgahta yok. Lüfer biraz kendisini gösterdi ama eski bolluk maalesef yok. Yeni düzenleme yok olan türleri çoğaltacak, miktarı azalan türleri daha da bollaştıracak." dedi.

"BALIKÇILIK İÇİN BÜYÜK BİR GELİŞME"

Çanakkale'de balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı da yıllardır düzenleme bekleyen sektörün rahat bir nefes alacağını belirtti. Melih Kayıkçı da kaçak avcılık için büyük bir önlem olacak bu düzenlemeyle balıkçıların emeklerinin karşılığını alacağını ümit ettiklerini dile getirdi. 

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