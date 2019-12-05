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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.12.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Su ürünleri ihracatından 918,5 milyon dolarlık gelir

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Su ürünleri ihracatından 918,5 milyon dolarlık gelir

Türkiye'den yılın ocak-kasım döneminde 180 bin 388 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde Hollanda, İtalya ve Rusya en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 918 milyon 517 bin dolarlık su ürünleri ve mamulleri ihraç edildi. AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ocak-kasım döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı. Söz konusu dönemde 180 bin 388 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 918 milyon 517 bin 646 dolar gelir sağlandı.

Dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta, Hollanda, İtalya ve Rusya ilk üç alıcı ülke oldu. Türkiye'den bu dönemde Hollanda'ya 130 milyon 755 bin dolar, İtalya'ya 103 milyon 271 bin dolar, Rusya'ya 83 milyon 143 bin dolarlık su ürünleri ve mamulleri satıldı. Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Beyaz Rusya, Mısır, Dubai, Somali, Burkina Faso, Maldiv Adaları, Yeni Zelanda, Kongo ve Senegal, Türkiye'den su ürünleri ve mamulleri satın alan ülkeler arasına katıldı.

Doğu Karadeniz'den de yılın ocak-kasım döneminde 5 bin 491 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihracatından 31 milyon 60 bin dolar gelir elde edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 2 bin 526 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihracatından 14 milyon 198 bin dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece bölgeden yapılan su ürünleri ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 117, değerde de yüzde 118 arttı. Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta da Rusya, Vietnam ve Japonya öne çıkan ilk üç ülke oldu.

"İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI DA ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den ve bölgeden yapılan su ürünleri ihracatının arttığını söyledi. İhracat potansiyelinin yanında ihracat yapılan ülke sayısının da arttığına işaret eden Kalyoncu, bu artıştan memnun olduklarını dile getirdi.

Kalyoncu, özellikle son yıllarda Karadeniz'de yetiştirilen ve "Karadeniz somonu" olarak adlandırılan gökkuşağı alabalığına çok büyük talep olduğuna dikkati çekerek, diğer somon türlerine oranla çok kaliteli ve lezzetli olan Karadeniz somonuna Japonya ve Rusya'dan çok büyük talep geldiğini kaydetti. 

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