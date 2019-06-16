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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Su ürünleri ihracatında artış

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Su ürünleri ihracatında artış

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 444 milyon 784 bin 396 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde 85 bin 418 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 444 milyon 784 bin 396 dolar gelir elde edildi. 

Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen 67 bin 864 ton su ürünleri ve mamullerinden ise 405 milyon 24 bin 747 dolar sağlanmıştı. Böylece ülkeden bu dönem yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde yüzde 10 arttı. 

Türkiye'den söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta Hollanda ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İtalya ve Japonya takip etti. 

Ülkeden yılın 5 ayında Hollanda'ya 10 bin 169 ton su ürünleri ihraç edilerek, karşılığında 61 milyon 174 bin 359 dolar kazanıldı. Aynı dönemde İtalya'ya 49 milyon 637 bin 723 dolarlık, Japonya'ya da 38 milyon 563 bin 956 dolarlık ürün satıldı. 

Ayrıca bu dönemde, bir önceki yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Peru, Burkina Faso, Maldiv Adaları, Yeni Zelanda, Dubai, Nijerya ve Malezya'ya da su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. 

"SU ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTIŞ TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Doğu Karadeniz'den ise yılın ocak-mayıs döneminde bin 557 ton su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek, karşılığında 8 milyon 826 bin 574 dolar elde edildi. 
Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 183 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 975 bin 997 dolar kazanılmıştı. Böylece bölgeden yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 749, değerde de yüzde 804 arttı. 

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta Rusya Federasyonu, Vietnam ve Gürcistan en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke oldu. 

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den ve bölgeden gerçekleştirilen su ürünleri ihracatının artış trendini sürdürdüğünü söyledi. 

Su ürünleri ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu aktaran Kalyoncu, Japonya'ya yapılan ihracatta da yüksek oranlı artışın dikkat çektiğini vurguladı. 

Kalyoncu, bölgeden yapılan ihracatın da rekor seviyede arttığının altını çizerek, ülke ve bölge ihracatının yılı çok güzel rakamlarla tamamlamasını beklediklerini sözlerine ekledi. 

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