Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSu ürünleri ihracatı yüz güldürdü
GeriEkonomi Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.04.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Su ürünleri ihracatı yüz güldürdü

Türkiye'de 1 Eylül 2018'de başlayıp 15 Nisan 2019'da sona eren avlanma sezonunda yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 582 milyon 521 bin 318 dolara ulaştı.

Türkiye'de, avlanma sezonunda yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 118 bin 954 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatı yapıldı. İhracattan, 582 milyon 521 bin 318 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 93 bin 169 tonluk su ürünleri ihracatından 536 milyon 160 bin 284 dolar kazanılmıştı. Böylece bu dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı.

Söz konusu dönemde dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta, Hollanda, Japonya ve İtalya ilk üç alıcı ülke oldu. Türkiye'den bu dönemde Hollanda'ya 87 milyon 461 bin 871, Japonya'ya 60 milyon 155 bin 632, İtalya'ya ise 58 milyon 738 bin 814 dolarlık su ürünleri ve mamulleri satıldı.

"DOĞU KARADENİZ'DEN YAPILAN İHRACAT DA DEĞERDE YÜZDE 239 ARTTI"

Doğu Karadeniz'den de 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 arasında, 2 bin 788 ton su ürünleri ve mamulleri ihracatından 14 milyon 832 bin 290 dolar gelir elde edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döneminde ise 655 tonluk su ürünleri ve mamulleri ihraç edilerek 3 milyon 453 bin 718 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece bölgeden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 325, değerde de yüzde 239 arttı.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta da Rusya, Vietnam ve Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke oldu.

"AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACATTA ÖN PLANDA YER ALDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve bölgeden yapılan su ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını söyledi.

Bu dönemde yapılan ihracatta Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şöyle devam etti:
"Ağırlıklı olarak dondurulmuş balık ve balık filetosu şeklinde gerçekleştirilen ihracatta Avrupa ülkeleri ön planda yer alırken, Japonya'ya yapılan ihracatta da yüksek oranlı artış dikkati çekmektedir. Türkiye'den 76 ülkeye yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı, ülke çeşitliliği açısından da önemli bir başarıya imza atmış oldu."

Kalyoncu, bölgeden yapılan ihracatın da rekor seviyede arttığına dikkati çekerek, ülke ve bölge ihracatındaki artışın kendilerini sevindirdiğini kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak: Konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz

Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı! Kilosu 125 liradan satılıyor

509 milyon liralık borç kapandı