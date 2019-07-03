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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.07.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

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Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte ’Batık şehir’ olarak bilinen tarihi yerleşim yerinin kalıntıları ortaya çıktı. Su yüzeyinde görülen surlar ve kale, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sivrice ilçesindeki Hazar Baba ve Mastar dağları arasında bulunan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip, Türkiye’nin en derin göllerinden Hazar Gölü, mavi ve yeşilin her tonuyla doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı
Gölde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan ’Batık şehir’ de kendisine hayran bırakıyor. Hazar Gölünde 1890'lı yıllarda meydana gelen depremin etkisiyle sular altında kaldığı tahmin edilen binlerce yıllık geçmişi olan ’Batık şehir’, çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor.
Su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı
Batık şehrin kültürel miras listesine alınması için UNESCO'ya başvuru süreci de sürüyor. Bugüne kadar yapılan sualtı araştırmalarında 11’inci yüzyıla ait kalıntıların yoğunlukta olduğu, ancak arkeolojik buluntulardan 4 bin yıl öncesine ait izler de barındırdığı belirtildi.
Su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı
Batık şehrin UNESCO tarafından tescillenmesiyle bölgenin dalış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Batık şehir kalıntılarına yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.
Su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı
HAZAR GÖLÜ'NDE TEKNE TURU

Bu arada Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hazar Gölü’nün turizme kazandırılması amacıyla gölde tekne turu etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi.

Su seviyesi düştü, Batık şehir ortaya çıktı

 

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