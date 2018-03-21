Su kaynaklarına 125.8 milyar liralık yatırım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
21.03.2018 - 21:25, Son Güncelleme:

Su kaynaklarına 125.8 milyar liralık yatırım

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Su kaynaklarına 125.8 milyar liralık yatırım

TÜRKİYE’DE 15 yılda su kaynaklarına ilişkin 125,8 milyar liralık yatırım yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2003’ten itibaren 7 bin 200 tesis hizmete alındı. Bu eserlerin 508’ini baraj, 327’ni gölet, bin 171’ini sulama tesisi, 193’ünü içme suyu temini tesisi, 513’ünü hidroelektrik santrali, 18’ini atık su arıtma tesisi,  4 bin 471’ini ise taşkın koruma tesisi oluşturdu. Tesislerin toplam yatırım maliyeti 125.8 milyar lira oldu. Şehirlerin 2050 ve 2071 yılları planlandı ve içme suyu teminat altına alındı. Tüm illerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 193 içme suyu tesisi inşa edildi, 42 milyon kişiye ilave içme suyu sağlandı. Bugüne kadar illerde 4 bin 522 kilometre içme suyu isale hattı döşendi.

784 BARAJ VAR

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli, Ankara’nın 2050’ye kadar içme ve kullanma suyunu sağlayacak. Gördes Barajı’ndan yılda 59 milyon metreküp içme suyu sağlayacak İzmir İçme Suyu 2’nci Merhale Projesi hizmete açıldı. Melen Projesi ile Asya ve Avrupa denizin altından birleştirildi. İstanbul’un 2071’e kadar içme suyu ihtiyacı giderildi. Asrın Projesi olarak nitelendirilen Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Su Temin Projesi ile 80 kilometresi deniz altından olmak üzere 107 kilometre isale hattı ile Mersin Anamur’dan KKTC’ye içme suyu götürüldü. Kıbrıs’ta 528 kilometre ana dağıtım hatları ve su hazneleriyle menba kalitesinde su temini sağlandı. Bakanlık tarafından 2003’te 276 olan baraj sayısı, 2017’de 784’e çıkarıldı. Barajlar sayesinde son 44 yılın en kurak dönemi 2017’de susuzluk çekilmedi. Deriner Barajı,  249 metre ile  Türkiye’nin en yüksek birinci, dünyanın ise en yüksek altıncı barajı olarak inşa edildi. Ermenek Barajı,  218 metre ile  Türkiye’nin en yüksek ikinci,  Avrupa’nın en yüksek sekizinci barajı oldu.

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