Su kaynaklarına 125.8 milyar liralık yatırım
TÜRKİYE’DE 15 yılda su kaynaklarına ilişkin 125,8 milyar liralık yatırım yapıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, 2003’ten itibaren 7 bin 200 tesis hizmete alındı. Bu eserlerin 508’ini baraj, 327’ni gölet, bin 171’ini sulama tesisi, 193’ünü içme suyu temini tesisi, 513’ünü hidroelektrik santrali, 18’ini atık su arıtma tesisi, 4 bin 471’ini ise taşkın koruma tesisi oluşturdu. Tesislerin toplam yatırım maliyeti 125.8 milyar lira oldu. Şehirlerin 2050 ve 2071 yılları planlandı ve içme suyu teminat altına alındı. Tüm illerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak 193 içme suyu tesisi inşa edildi, 42 milyon kişiye ilave içme suyu sağlandı. Bugüne kadar illerde 4 bin 522 kilometre içme suyu isale hattı döşendi.
784 BARAJ VAR
Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli, Ankara’nın 2050’ye kadar içme ve kullanma suyunu sağlayacak. Gördes Barajı’ndan yılda 59 milyon metreküp içme suyu sağlayacak İzmir İçme Suyu 2’nci Merhale Projesi hizmete açıldı. Melen Projesi ile Asya ve Avrupa denizin altından birleştirildi. İstanbul’un 2071’e kadar içme suyu ihtiyacı giderildi. Asrın Projesi olarak nitelendirilen Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Su Temin Projesi ile 80 kilometresi deniz altından olmak üzere 107 kilometre isale hattı ile Mersin Anamur’dan KKTC’ye içme suyu götürüldü. Kıbrıs’ta 528 kilometre ana dağıtım hatları ve su hazneleriyle menba kalitesinde su temini sağlandı. Bakanlık tarafından 2003’te 276 olan baraj sayısı, 2017’de 784’e çıkarıldı. Barajlar sayesinde son 44 yılın en kurak dönemi 2017’de susuzluk çekilmedi. Deriner Barajı, 249 metre ile Türkiye’nin en yüksek birinci, dünyanın ise en yüksek altıncı barajı olarak inşa edildi. Ermenek Barajı, 218 metre ile Türkiye’nin en yüksek ikinci, Avrupa’nın en yüksek sekizinci barajı oldu.
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