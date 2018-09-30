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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.09.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

"Su faturalarının ÜFE ile artması yanlış"

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"Su faturalarının ÜFE ile artması yanlış"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, faturalardaki su ve atık su bedellerinin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranıyla her ay artırılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Su faturası elektrik faturasıyla yarışır hale gelmişken, bu şekilde yapılan zamlar vatandaşı zora sokuyor. Zaman kaybedilmeden bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'daki su faturalarının arttığını ve bunun basında tartışıldığını belirterek, bunun nedeninin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (ASKİ) aylık ÜFE oranındaki artış olarak gösterildiğini ifade etti.

İşçi ve memur gibi çalışan vatandaşların maaşının ÜFE oranında yükselmediğini ve faturalardaki su ile atık su bedellerinin ÜFE oranıyla her ay artırılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Palandöken, faturaların en temel harcama kalemleri olduğunu ve bunların artmasıyla alım gücü ve enflasyonun olumsuz etkilendiğine işaret etti.

Palandöken, "Vatandaş ve esnaf faturalarda indirim beklerken, bu yapılan 'gizli zam' niteliğinde, adaletsiz bir uygulamadır. Su faturası elektrik faturasıyla yarışır hale gelmişken, bu şekilde yapılan zamlar vatandaşı zora sokuyor. Zaman kaybedilmeden bu yanlış uygulamalardan vazgeçilmeli." ifadesini kullandı.
Su faturalarının, elektrik faturalarıyla yarıştığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Faturanın yarısından fazlası, su bedeli dışındaki farklı kalemler. Örneğin, son 5 yıldır su faturalarına sayaç okuma bedeli de eklendi, bunun gibi vergi ve eklentilerle faturalar zaten yüksek gelirken, ÜFE oranındaki aylık artış kabul edilemez. Doğalgaz aboneleri için de 2 ay önce ön ödemeli sayaçlarla ilgili bir uygulama yürürlüğe girdi, 500 liralık gaz alan vatandaş, zam geldiği gün 300 liralık kullanmışsa kalan 200 liraya da o günden itibaren zam yansıtılıyor. Önceden peşin parası ödenmiş hizmetin faizi de vatandaşa verilmeli öyleyse. Ya da o faiz miktarı zamdan düşülmeli. Fakat böyle bir şey olmadığı için dolayısıyla bu da su faturasındaki gibi yanlış bir uygulama."

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