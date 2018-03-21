Su fakiri olmamıza çok az zaman kaldı
TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkelerin su fakiri olarak kabul edildiğini bildirerek, “Ülkemizde kullanılabilir su miktarı 112 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Halen 81 milyon olan ülke nüfusumuza göre kullanılabilir su miktarı 1382 metreküpe kadar inmiş durumda. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde kişi başına kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpler düzeyine inecek. Su fakiri olmamıza çok az zaman kaldı” dedi.
Bayraktar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpten daha az olan ülkeler su fakiri, 1000-2000 metreküp arasında kişi başına kullanılabilir suyu olan ülkeler su azlığı olan ülkeler, 8000-10000 metreküpten daha fazla kişi başına kullanılabilir suyu olan ülkeler ise su zengini olarak sınıflandırılıyor. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde kişi başına kullanılabilir su miktarı 1000 metreküpler düzeyine inecek. Herkes bunun bilincinde olmalı ve bu bilinçle hareket etmelidir. Su israfının önüne geçmek için tüm vatandaşlarımız elini taşın altına koymalı ve su tasarrufuna yönelmelidir.”
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