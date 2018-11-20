Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık fiyat bilgileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık fiyat bilgileri
GeriEkonomi Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık fiyat bilgileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
20.11.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık fiyat bilgileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık fiyat bilgileri

Altın fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından birçok vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. Önceki günü 210 lira bandında tamamlayan altın fiyatları, bugün 209 lira seviyesinde güne başladı. Fiyatlardaki oynama, çeyrek ve yarım seçeneklerine de yansıdı. Peki, günün ilk saatlerinde yatırımcının gündeminde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasa verilerinden bazı bilgiler

Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet seçenekleriyle tercih edilen altın, fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor.

Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından ardından 209,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dar bant içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 210 lira seviyesinden tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla 209,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.411 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.223,40 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin altına gerilemesinin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu belirterek, "1.217 doların üzerinde takip edeceğimiz yeni direnç seviyesi 1.227 dolar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksindeki gerileme ve avro/dolar paritesindeki yükselişlerin dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kaybetmesine neden olduğunu bildiren Memiş, altının gram fiyatında 212 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Altı otopark üstü güneş enerjisi santrali

Gümrük kapıları ile ilgili çok önemli açıklama

Borcu olana önemli uyarı! Başvuru için son gün 30 Kasım

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izin yapmayanlar buna dikkat