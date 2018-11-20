Şu dakikalarda altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık fiyat bilgileri
Altın fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından birçok vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. Önceki günü 210 lira bandında tamamlayan altın fiyatları, bugün 209 lira seviyesinde güne başladı. Fiyatlardaki oynama, çeyrek ve yarım seçeneklerine de yansıdı. Peki, günün ilk saatlerinde yatırımcının gündeminde yer alan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, piyasa verilerinden bazı bilgiler
Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet seçenekleriyle tercih edilen altın, fiyatları ile sorgulanmaya devam ediliyor.
Altının gram fiyatı, gününe düşüşle başlamasının ardından ardından 209,5 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dar bant içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 210 lira seviyesinden tamamladı.
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla 209,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.411 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.223,40 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin altına gerilemesinin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu belirterek, "1.217 doların üzerinde takip edeceğimiz yeni direnç seviyesi 1.227 dolar olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Dolar endeksindeki gerileme ve avro/dolar paritesindeki yükselişlerin dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kaybetmesine neden olduğunu bildiren Memiş, altının gram fiyatında 212 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
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