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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ÖZPEYNİRCİ
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şu an için SUV planımız yok!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Şu an için SUV planımız yok!

Son dönemde ihracattaki düşüşe bağlı olarak üretimde kayıplar yaşayan Tofaş’ın CEO’su Cengiz Eroldu, “Hem modellerin yaşam döngüsü, hem Avrupa’da orta sınıfta düşüş hem de Opel–Vauxhall ile işbirliğinin bitmesini daralmanın sebepleri olarak sayabiliriz. Egea ailesinin seneye son çeyrekte 225 milyon dolar yatırımla yenilenmesiyle yeniden yükselişe geçeceğiz” dedi. Eroldu, şu an için SUV üretme planlarının ise olmadığını söyledi.

2015 yılı sonunda 1 milyar dolarlık yatırımla satışa sunulan Egea/Tipo Ailesi’nin geçen süre zarfında yüzünün eskimesi, hafif ticari de yaptıkları işbirliklerinin sona ermesi sonucu son dönemde hem üretimde hem de ihracatta ciddi kayıplar yaşayan Tofaş’ın CEO’su Cengiz Eroldu, sessizliğini Hürriyet için bozdu. Eroldu sorularımızı şöyle yanıtladı:

Öncelikli olarak, Tofaş iç pazarda Egea’nın gücüyle önemli bir sıçrama yaptı. Ama ihracatta kan kaybı devam ediyor. 2018 yılındaki kayıpların ardından bu yıl 9 ay sonunda da toplam üretim yüzde 20, ihracat ise yüzde 22 düştü. Bu konuda nasıl bir planınız var?

Egea, lansmanından bu yana başarılı performansını devam ettiriyor. Özellikle Türkiye’de 4 yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu. Bu yıl Egea’nın da katkısıyla iç pazarda Fiat markasının pazar payı yüzde 10.7’den yüzde 15.2’ye yükseldi. İhracat tarafında ise Opel–Vauxhall (Doblo) anlaşmamızın bu yıl sona ermiş olması, ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yaşam döngüsü ve Avrupa pazarında az da olsa halen düşüşün devam ediyor olmasını daralmanın sebepleri olarak sayabiliriz. Avrupa’da özellikle C segmentinde toplam pazarın üzerinde yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş söz konusu. İhracatımızda bu yılki daralmayı dönemsel bir durum olarak değerlendirebiliriz. Egea model ailesi önümüzdeki yıl son çeyrek itibariyle 225 milyon dolar yatırımla kapsamlı bir makyaj (facelift) geçirecek. Bununla birlikte, Avrupa pazarlarında gerçekleşecek pozitif bir ivme de ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir.

Yeni model yatırımlarının ve üretiminin zamanı gelmedi mi? Fiat, Avrupa’da da ciddi kayıp yaşıyor. 9 ayda yüzde 11’lik bir pazar kaybı var. Bu noktada Tofaş yine kurtarıcı rolü üstlenip yenilikçi ve düşük emisyon oranına sahip bir SUV modelini devreye alır mı?

Şu an için SUV planımız bulunmuyor.

ROLÜMÜZ DEĞİŞMEDİ

Peki Tofaş’ın Fiat’a Avrupa’da destek olması için rolü artacak mı?

Tofaş, 3 farklı modelin (Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino) dünyada tek üretim yeri olarak Fiat Chrysler Grubu’nun ((FCA) Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde stratejik öneme sahip. Aynı zamanda Avrupa’da İtalya dışında faaliyet gösteren tek Ar-Ge merkeziyiz. Her zaman önümüzde yeni fırsatlar olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de FCA dünyasında önemli bir rolümüz olacağı konusunda şüphemiz yok. Sergio Marchionne’nin ani vefatı sonrası Tofaş’ın FCA nezdindeki stratejik önemi ve rolünde bir değişiklik söz konusu olmaz.

İç pazarda Egea ile yaraları sarıyorsunuz ama 1 Ekim’den itibaren yeni faz motorlar devreye girdi. Bu Egea’nın avantajını bitirecek mi?

Emisyon seviyesindeki değişiklik ile ortaya çıkan fiyat artışları yalnızca Fiat markası ve Egea için geçerli değil. Dolayısıyla söz konusu değişikliğin Egea’nın avantajını bitireceğini düşünmüyoruz. Fiyat seviyesi satın alma sürecinde elbette önemli bir unsur ancak tek etken değil. 

Şu an için SUV planımız yok

VW YATIRIMI ÇOK KIYMETLİ

Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurması konusunda görüşleriniz nedir?

Ülkemize gelen her yatırım çok kıymetli. İç pazardaki rekabeti arttıracağı gibi ekonomiye olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

FAİZLER TRAFİĞİ ARTTIRDI PAZAR 490 BİNİ BULUR

Türkiye’de pazarın bu yıl nasıl bir sonuçla kapatmasını öngörüyorsunuz? Özellikle faiz indirimlerinin etkisi yüksek oldu ve bu konuda en fazla katkı payını veren markasınız. Satışlarınızı nasıl etkiledi?

Faiz indirimleri showroom trafiğine ve satışlara olumlu yansıdı. Pazarın 490 bin bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Türkiye’de otomotiv sektörü 2020’den itibaren yeniden eksi günlerine dönmeye başlar mı?

Pazardaki toparlamanın 2020’den itibaren kademeli olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 1 milyon seviyesine gelmesi için önümüzde birkaç sene olduğu düşünüyoruz.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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