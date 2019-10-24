Şu an için SUV planımız yok!

2015 yılı sonunda 1 milyar dolarlık yatırımla satışa sunulan Egea/Tipo Ailesi’nin geçen süre zarfında yüzünün eskimesi, hafif ticari de yaptıkları işbirliklerinin sona ermesi sonucu son dönemde hem üretimde hem de ihracatta ciddi kayıplar yaşayan Tofaş’ın CEO’su Cengiz Eroldu, sessizliğini Hürriyet için bozdu. Eroldu sorularımızı şöyle yanıtladı:

Öncelikli olarak, Tofaş iç pazarda Egea’nın gücüyle önemli bir sıçrama yaptı. Ama ihracatta kan kaybı devam ediyor. 2018 yılındaki kayıpların ardından bu yıl 9 ay sonunda da toplam üretim yüzde 20, ihracat ise yüzde 22 düştü. Bu konuda nasıl bir planınız var?

Egea, lansmanından bu yana başarılı performansını devam ettiriyor. Özellikle Türkiye’de 4 yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu. Bu yıl Egea’nın da katkısıyla iç pazarda Fiat markasının pazar payı yüzde 10.7’den yüzde 15.2’ye yükseldi. İhracat tarafında ise Opel–Vauxhall (Doblo) anlaşmamızın bu yıl sona ermiş olması, ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yaşam döngüsü ve Avrupa pazarında az da olsa halen düşüşün devam ediyor olmasını daralmanın sebepleri olarak sayabiliriz. Avrupa’da özellikle C segmentinde toplam pazarın üzerinde yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş söz konusu. İhracatımızda bu yılki daralmayı dönemsel bir durum olarak değerlendirebiliriz. Egea model ailesi önümüzdeki yıl son çeyrek itibariyle 225 milyon dolar yatırımla kapsamlı bir makyaj (facelift) geçirecek. Bununla birlikte, Avrupa pazarlarında gerçekleşecek pozitif bir ivme de ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir.

Yeni model yatırımlarının ve üretiminin zamanı gelmedi mi? Fiat, Avrupa’da da ciddi kayıp yaşıyor. 9 ayda yüzde 11’lik bir pazar kaybı var. Bu noktada Tofaş yine kurtarıcı rolü üstlenip yenilikçi ve düşük emisyon oranına sahip bir SUV modelini devreye alır mı?

Şu an için SUV planımız bulunmuyor.

ROLÜMÜZ DEĞİŞMEDİ



Peki Tofaş’ın Fiat’a Avrupa’da destek olması için rolü artacak mı?

Tofaş, 3 farklı modelin (Egea model ailesi, Doblo ve Fiorino) dünyada tek üretim yeri olarak Fiat Chrysler Grubu’nun ((FCA) Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde stratejik öneme sahip. Aynı zamanda Avrupa’da İtalya dışında faaliyet gösteren tek Ar-Ge merkeziyiz. Her zaman önümüzde yeni fırsatlar olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de FCA dünyasında önemli bir rolümüz olacağı konusunda şüphemiz yok. Sergio Marchionne’nin ani vefatı sonrası Tofaş’ın FCA nezdindeki stratejik önemi ve rolünde bir değişiklik söz konusu olmaz.

İç pazarda Egea ile yaraları sarıyorsunuz ama 1 Ekim’den itibaren yeni faz motorlar devreye girdi. Bu Egea’nın avantajını bitirecek mi?

Emisyon seviyesindeki değişiklik ile ortaya çıkan fiyat artışları yalnızca Fiat markası ve Egea için geçerli değil. Dolayısıyla söz konusu değişikliğin Egea’nın avantajını bitireceğini düşünmüyoruz. Fiyat seviyesi satın alma sürecinde elbette önemli bir unsur ancak tek etken değil.

VW YATIRIMI ÇOK KIYMETLİ



Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurması konusunda görüşleriniz nedir?

Ülkemize gelen her yatırım çok kıymetli. İç pazardaki rekabeti arttıracağı gibi ekonomiye olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

FAİZLER TRAFİĞİ ARTTIRDI PAZAR 490 BİNİ BULUR

Türkiye’de pazarın bu yıl nasıl bir sonuçla kapatmasını öngörüyorsunuz? Özellikle faiz indirimlerinin etkisi yüksek oldu ve bu konuda en fazla katkı payını veren markasınız. Satışlarınızı nasıl etkiledi?



Faiz indirimleri showroom trafiğine ve satışlara olumlu yansıdı. Pazarın 490 bin bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Türkiye’de otomotiv sektörü 2020’den itibaren yeniden eksi günlerine dönmeye başlar mı?

Pazardaki toparlamanın 2020’den itibaren kademeli olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 1 milyon seviyesine gelmesi için önümüzde birkaç sene olduğu düşünüyoruz.