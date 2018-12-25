Stuttgart Borsası’ndan yeni yılda kripto para birimi borsası
Almanya'nın en büyük ikinci borsası Börse Stuttgart, Ocak ayında kripto para birimleri borsası açma planlarını duyurdu.
Börse Stuttgart'ın alt kuruluşu olan Bison App, Bitcoin, Ripple, Ethereum ve LitecoinI listeleyeceği bir kripto para birimleri borsası açılacağını duyurdu. Bison Appin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu platformun Ocak ayında beta deneme sürecine başlanacağını belirtildi.
Sowa Labsin Nisan ayında dünyada bir borsanın desteklediği tek kripto para birimleri uygulaması olarak duyurulan Bison Appin, Eylül ayında piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Twitter paylaşımında uygulamanın Ocak ayı sonrası piyasaya sürüleceği ve platform üzerinde ilk aşamada Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Litecoinin listeleneceği, ilerleyen evrelerde de diğer kripto para birimlerinin ekleneceği vurgulandı.
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