Stresten kurtulmak için başladı! Şimdi işi oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
21.07.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Stresten kurtulmak için başladı! Şimdi işi oldu

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Stresten kurtulmak için başladı! Şimdi işi oldu

Ankara'da yıllarca uzun yol şoförlüğü yapan Süleyman Öztürk, iş stresinden kurtulmak için 3 keçiyle başladığı hayvan besiciliğinde içerisinde 200 keçinin bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıllardır yaptığı tır şoförlüğünü stresli bir iş olduğu için bırakarak 3 keçi satın alan Süleyman Öztürk, kısa sürede içerisinde 200 keçinin bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.

Yıllarca yaptığı tır şoförlüğü ile evinin geçimini sağlayan 41 yaşındaki Öztürk, hayatının büyük bir bölümünü ailesinden uzakta yollarda geçirdi. Tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra yaşadığı stresi unutmak için 3 keçi satın alan Öztürk, kısa sürede keçi sayısını 200'e çıkartarak ilçenin en büyük keçi üreticilerinden biri oldu.

Stresten kurtulmak için başladı Şimdi işi oldu

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğu keçi yetiştirmekte bulduğunu ifade etti.  Sabah erken saatlerde kalktığını aktaran Öztürk, "Her sabah keçilerimi otlatmaya çıkarıyorum. Daha sonra ahırda bakımlarını yapıp, yemlerini veriyorum. Süt sağımlarını yapıyorum." dedi.

Şoförlük yaparken haftada bir ya da iki gün evine gelebildiğini vurgulayan Öztürk, her gün evde olduğu için ailesiyle daha fazla zaman geçirdiğini dile getirdi.

Stresten kurtulmak için başladı Şimdi işi oldu

Doğayla iç içe olduğunu anlatan yaşayan Öztürk, huzurlu bir hayatın içerisinde mutluluğu doyasıya yaşadığını ifade etti.

 

"KENDİ DE BİZ DE RAHATLADIK"

Öztürk, çok fazla süt satışı yapamadığı için maddi anlamda çok fazla bir kazancı olmasa da stresle başa çıkmayı öğrendiğini belirterek, "Hayvanlarla uğraşmak saatlerce yol gitmekten ve gurbet elde dolaşmaktan çok daha zevkli. Keçi yetiştirmeye başlamakla sinir ve stresten de kurtuldum." diye konuştu.

Stresten kurtulmak için başladı Şimdi işi oldu


Baba Hasan Öztürk ise oğlunun şoförlüğü bırakıp keçi yetiştirmeye başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun yaşadığı stresi, uzun yola çıktığında kendilerinin de yaşadığına değinen Öztürk, "Her gün kaza yapacak endişesi taşıyorduk. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorduk. Şimdi kendi de biz de rahatladık. Artık her gün eşiyle, çocuklarının yanında." ifadelerini kullandı.

Stresten kurtulmak için başladı Şimdi işi oldu

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