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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Stor perdede KDV yüzde 8'e indirildi

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Stor perdede KDV yüzde 8'e indirildi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran "Devletin ilgili birimlerinin yaptıkları çalışma sonucunda, stor perdelerdeki KDV oranı yüzde 8 olarak hayata geçti, sektör rahatlamış oldu" dedi.

Perdelerde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmasına karşın, uzun yıllardır stor perdelerin KDV oranına ilişkin belirsizlik yaşanıyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili mevzuatta perdelerdeki KDV oranı yüzde 8 olmasına karşın, stor perdelerde kullanılan hareket ettirici mekanizma ve aksamlar nedeniyle bu ürünlerde KDV'yi yüzde 18 olarak uyguluyordu. 

Ev tekstili ve mensucat sektörünün sık sık bu konudaki karmaşanın giderilmesi yönündeki talebi üzerine adım atıldı ve yapılan düzenlemeyle stor perdelerin katma değer vergisi oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine ilişkin karara, "perde" ibaresinden sonra gelmek üzere "montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil" ifadesi eklendi. Böylece stor perdelerin KDV oranı da kumaş perdelerdeki gibi yüzde 8'e düşürülmüş oldu. 

"KONUYU DEVLETİN İLGİLİ BİRİMLERİNE İLETTİK"

Konuya yönelik AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sistem perdelerinde KDV oranı belirsizliğinin çözülmesi için ATO'nun ilgili komitesinin konuyu sık sık gündeme getirdiğini belirtti. Tekstil-Tuhafiye ve Mefruşat Meslek Komitesinin sektörleriyle ilgili bu sıkıntıyı iletmesi üzerine konunun takipçisi olduklarını aktaran Baran, "Bu konuyu devletin ilgili kurumlarıyla görüştük ve sonuca ulaştırdık. Sistem perdelerinde bir karmaşa vardı. Devletin ilgili birimlerinin yaptıkları çalışma sonucunda, stor perdelerdeki KDV oranı yüzde 8 olarak hayata geçti. Sektör rahatlamış oldu. Komitemizin başarısı sonucu sektördeki bir sorunu çözmüş olduk." diye konuştu. 

"TÜKETİCİYE YANSIYACAK"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Saymanı Emre Kartaloğlu da tekstil ürünlerinde
KDV yüzde 8 olmasına karşın plastik mekanizması nedeniyle stor perdeer de bu oranın yüzde 18 olarak belirlenmesinin uygulamada sorunlar yarattığına işaret ederek, düzenlemenin sorunları çözmüş olduğunu söyledi. Kartaloğlu, şunları kaydetti: 

"Çünkü bir haksızlık ve eşitsizlik vardı. Bunun giderilmiş olması sevindiricidir ve yerinde bir adımdır. Bu düzenleme doğal olarak tüketiciye yansıyacak. Tüketici evine normal perde aldığında yüzde 8, stor perde aldığında yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalıyordu. Oysa ki şimdi ikisine de aynı oranda vergi ödeyecek. Hakkaniyet sağlanmış oldu." 

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