Stok varsa ruhsat verilmesin

Akbalık, “Sektöre yeni oyuncular girmeli, yeni projeler de olmalı. Fakat kamu otoritesi ruhsat verirken arz-talep dengesini gözetmeli ve ruhsat sahibinin sermaye yapısını incelemeli. Dünyanın birçok yerinde bu iş böyle, bizde de bu sistemin olması gerekli. Siz bir proje geliştiriyorsunuz, hemen çevrenize kopya projeler geliyor. Hem siz hem de kendileri kaybediyor, ülke kaynakları boşa harcanmış oluyor. Bölgede zaten arz fazlası varken sürü psikolojisiyle gidip oraya ısrarla yeni konut yapmanın anlamı yok. Binlerce stok varsa bir bölgede yeni inşaat da yapılmamalı. Sektörün bundan sonra daha bilinçli bir şekilde evirileceğini düşünüyorum” dedi.

DEFOLU ÜRÜN KAMBUR OLDU

Konuttaki stok sorununu da değerlendiren Akbalık, bazı stokları ‘defolu ürün’ olarak tanımladı. Akbalık, “Defolu ürünlerin yarattığı stok, arz fazlası varmış gibi algılanıyor. Bölgenin ihtiyaçlarına uygun olmayan, yeni şehircilik anlayışıyla bağdaşmayan, bilinçsizce yapılan konutlar sektörün kamburu oldu. İşini doğru yapan, beklentilere uygun ürün tasarlayan firmalar yoluna devam ediyor” diye konuştu.

ALICI İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Akbalık’a göre şu an konut pazarında alıcı lehine bir dönemdeyiz. Firmaların yüzde 50-70 maliyet artışına rağmen zam yapamadığını dile getiren Akbalık, şunları kaydetti: “Gayrimenkulde fiyatlar dip yapmış durumda. Bu fiyatları bulmak bundan sonra mümkün olmayacak. Ayrıca yeni konut ruhsatı alımında yüzde 50’lerden fazla düşüş var. Bu da, mevcut konutların daha fazla değerlenmesini sağlayacak.” İnsanların tasarruflarını şu dönemde döviz mevduatında değerlendirdiklerini kaydeden Akbalık, ancak bu faiz oranlarının sürdürülebilir olmadığını söyledi. Akbalık, “Ne sanayici, ne yatırımcı, ne bankacı, ne de devlet memnun. Kendi akışında bir yere oturacaktır. Gayrimenkul yatırımı her zaman kazandırdı. Talep zaten var fakat uygun şartları bulamıyor. Kısa dönemde potansiyel kârı görünce insanlar yeniden gayrimenkul yatırımına odaklanacak” dedi.

850 MİLYONLUK YENİ PROJE

Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut GYO güvencesiyle, İstanbul Kazlıçeşme sahil bandında yükselen Büyükyalı projesini yıl sonunda kapılarını açacağı bilgisini veren Akbalık, 1250 konutun yüzde 42’sini sattıklarını söyledi. Emlak Konut GYO projeleri içinde geçen yıl ve bu yılın büyük kısmını en çok satış yapan proje olarak geçirdiklerini belirten Akbalık, “Burada bir yaşam biçimi sunuyoruz. Bu nedenle benzer segmentteki projelere karşın satışlarımıza da büyük etkisini görüyoruz” dedi. Göktürk’teki iki arazilerinin son durumunu anlatan Ahmet Akbalık, ruhsatı aldıklarını; 50 dönüm arazinin ilk 30 dönümde çalışmalara başladıklarını söyledi. Yatay mimarinin ve bahçe yaşamının öne çıktığı bir proje yapacaklarını söyleyen Akbalık, araziyle birlikte toplam yatırım değerinin 850 milyon lira olacağını kaydetti.