Steven Young kimdir ve nereli?
Steven Young, biyografisi ile son günlerde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı olarak görev yapan Steven Young, aynı zamanda DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Peki, Steven Young kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Steven Young, biyografisi ile merak konusu olmaya başladı. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Avustralya'nın Wollongong Üniversitesi'ndeki mühendislik fakültesinden mezun olduktan sonra, Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde ve ardından Avustralya Yöneticilik Enstitüsü'nde eğitimine devam etmiştir. Young'ın Avustralya Deakin Üniversitesi'nden ‘Yönetim' alanında lisansüstü derecesi de bulunmaktadır.
Steven Young, 1988 yılında Avustralya Mannesmann'da özel proje mühendisi olarak başladığı kariyerini, 1994 yılına kadar aynı şirkette, Almanya dâhil, çeşitli pozisyonlarda üstlendiği görevlerle sürdürdü. 1994 yılında Mannesmann Rexroth'un Almanya'daki merkezinde göreve başlayan Young, 1995 yılında yine aynı şirket bünyesinde Türkiye'ye Genel Müdür olarak transfer oldu. 2001 yılında Bosch ve Rexroth birleşmesinin ardından Bosch Rexroth Sanayi Otomasyon A.Ş Genel Müdürü olarak yeni yapılanmada görevini devam ettirdi.
1 Temmuz 2011'den 31 Aralık 2014'e kadar Bosch Grubu Türkiye Temsilciliği ve Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Steven Young, 1 Ocak 2015 itibarıyla Bosch Grubu Türkiye ve Ortadoğu Başkanı olarak atandı.
2015 yılında G20/B20 2015 Türkiye İstihdam Görev Ekibi Eşbaşkanlığı'nı üstlenen Young, Kasım 2015'ten itibaren DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2013-2016 yılları arasında AHK (Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası) Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Steven Young, aynı zamanda YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD/TCCI (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Kurucular Kurulu Üyesi, Özel Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
Evli ve 2 çocuk babası olan Steven Young, Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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